Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most T20I wins against India New Zealand is on the verge of becoming number one South Africa England Australia
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली टीमें; न्यूजीलैंड नंबर-1 बनने की कगार पर!

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली टीमें; न्यूजीलैंड नंबर-1 बनने की कगार पर!

संक्षेप:

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ जारी 5 मैच की टी20 सीरीज में जीत का खाता खोल लिया है। कीवी टीम इसी के साथ टीम इंडिया के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है।

Jan 29, 2026 07:15 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 में भारत को 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज में पहले ही अजेय बढ़त बना चुकी सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। भारत चौथे टी20 में पांच स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ उतरा, जिसकी वजह से बैटिंग कमजोर पड़ गई और भारत 215 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 165 रनों पर ही ढेर हो गया। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ भारत के खिलाफ सीरीज में जीत का खाता तो खोला ही, साथ ही वह टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली तीसरी टीम भी बनी। जी हां, न्यूजीलैंड ने इस मामले में वेस्टइंडीज को पछाड़ा है।

न्यूजीलैंड की यह 29 मैचों में भारत के खिलाफ 11वीं जीत है, कीवी टीम को इस दौरान 15 बार हार का भी सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है।

उनके ऊपर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें हैं। साउथ अफ्रीका के नाम भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड है।

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 35 T20I खेले हैं, जिसमें उन्हें 13 में जीत मिली है, वहीं 21 हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें 12-12 जीत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ 3 मैच जीतते ही इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच सकती है।

T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें-

साउथ अफ्रीका- 13

इंग्लैंड- 12

ऑस्ट्रेलिया- 12

न्यूजीलैंड- 11

वेस्टइंडीज- 10

श्रीलंका- 9

पाकिस्तान- 3

जिम्बाब्वे- 3

पाकिस्तान को T20I में भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे के बराबर तीन ही जीत मिली है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ T20I में पहली जीत 2012 में नसीब हुई थी, इसके बाद मैन इन ग्रीन ने टीम इंडिया को 2021 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से धूल चटाई थी, उस समय टीम के कप्तान बाबर आजम थे। पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी जीत भारत के खिलाफ 2022 एशिया कप में नसीब हुई थी।

