भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली टीमें; न्यूजीलैंड नंबर-1 बनने की कगार पर!

संक्षेप: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ जारी 5 मैच की टी20 सीरीज में जीत का खाता खोल लिया है। कीवी टीम इसी के साथ टीम इंडिया के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 में भारत को 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज में पहले ही अजेय बढ़त बना चुकी सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। भारत चौथे टी20 में पांच स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ उतरा, जिसकी वजह से बैटिंग कमजोर पड़ गई और भारत 215 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 165 रनों पर ही ढेर हो गया। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ भारत के खिलाफ सीरीज में जीत का खाता तो खोला ही, साथ ही वह टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली तीसरी टीम भी बनी। जी हां, न्यूजीलैंड ने इस मामले में वेस्टइंडीज को पछाड़ा है।

न्यूजीलैंड की यह 29 मैचों में भारत के खिलाफ 11वीं जीत है, कीवी टीम को इस दौरान 15 बार हार का भी सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है।

उनके ऊपर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें हैं। साउथ अफ्रीका के नाम भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड है।

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 35 T20I खेले हैं, जिसमें उन्हें 13 में जीत मिली है, वहीं 21 हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें 12-12 जीत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ 3 मैच जीतते ही इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच सकती है।

T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें- साउथ अफ्रीका- 13

इंग्लैंड- 12

ऑस्ट्रेलिया- 12

न्यूजीलैंड- 11

वेस्टइंडीज- 10

श्रीलंका- 9

पाकिस्तान- 3

जिम्बाब्वे- 3