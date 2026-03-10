होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
T20 में सबसे ज्यादा फाइनल जीतने वाले भारतीय, शिवम दुबे और बुमराह का रिकॉर्ड हिला देगा दिमाग!

Mar 10, 2026 03:41 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ऑलराउंडर शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदकर रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब अपने नाम किया।

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर नया इतिहास रचा। भारत बतौर मेजबान और लगातार दो बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने अब तक तीन टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जो कोई और नहीं कर सका। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से धूल चटाई। भारत ने 255/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद न्यूजीलैंड को 159 रनों पर ढेर कर दिया था। शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। दोनों का फाइनल जीतने का रिकॉर्ड आपका दिमाग हिला देगा।

दरअसल, ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपने करियर में जितने भी टी20 फाइनल खेले हैं, उनमें टीम को जीत नसीब हुई है। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 6 फाइनल खेले हैं और हर बार टीम विजयी रही। वह 2024 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम में भी थे। भारत ने पिछली बार फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। उन्होंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 235 रन बनाने के अलावा पांच विकेट चटकाए। दुबे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में की ओर से खेलते हैं। उन्होंने सीएसके की तरफ से आईपीएल 2023 का फाइनल खेला था। तब चेन्नई ने खिताबी मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को मात दी थी।

वहीं, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी टी20 फाइनल में हार का नहीं देखा है। बुमराह ने अपने करियर में सबसे छोटे फॉर्मेट के 8 फाइनल खेले हैं और सभी में टीम ने जीत का स्वाद चखा। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने चार ओवर में 15 रन देकर चार शिकार किए। उन्होंने टूर्नामेंट में 8 मैचों में कुल 14 विकेट हासिल किए, जो संयुक्त रूप से सर्वाधिक हैं। पिछले बार टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीता था। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा फाइनल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा टॉप पर हैं। उन्होंने 12 फाइनल खेले हैं और 11 जीते। उन्होंने आईपीएल में छह ट्रॉफी जीती हैं। उनके बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। पांड्या ने 11 फाइनल खेले और 9 में टीम विजयी रही।

सबसे ज्यादा टी20 फाइनल जीतने वाले भारतीय (मैच)

11 - रोहित शर्मा (12)

9 - हार्दिक पांड्या (11)

9 - अंबाती रायडू (11)

9 - एमएस धोनी (16)

8 - जसप्रीत बुमराह (8)

8 - सूर्यकुमार यादव (9)

8 - सुरेश रैना (14)

7 - रवींद्र जडेजा (12)

6 - शिवम दुबे (6)

6 - रविचंद्रन अश्विन (13)

