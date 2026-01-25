Cricket Logo
T20I में रनचेज करते हुए सबसे ज्यादा सिक्स; विराट कोहली से आगे सूर्यकुमार यादव; रोहित शर्मा नंबर-1

सूर्यकुमार यादव टी20 में रनचेज करते हुए भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पछाड़ा है। रोहित शर्मा लिस्ट में नंबर-1 हैं।

Jan 25, 2026 01:03 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड कप से ठीक पहले रंग में लौट आए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। सूर्या ने इस दौरान 4 छक्के लगाए। इन 4 छक्कों के साथ वह विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे थे। यह रिकॉर्ड है टी20 में रनों का पीछा करते हुए भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने का। सूर्या अब लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके आगे अब सिर्फ पूर्व कप्तान रोहित शर्मा है। हिटमैन और सूर्या के बीच भी मात्र 20 छक्कों की ही अंतर है।

सूर्या ने रनचेज के दौरान भारत के लिए अभी तक 36 पारियों में 54 छक्के जड़े हैं। वहीं विराट कोहली 48 पारियों में 53 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं।

रोहित शर्मा रनचेज के दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में रनों का पीछा करते हुए कुल 74 बार गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचाया है। टॉप-5 में केएल राहुल 40 छक्कों के साथ चौथे तो युवराज सिंह 31 छक्कों के साथ पांचवें पायदान पर हैं।

सूर्यकुमार यादव का एक हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड भी आपको बताते हैं, सूर्या जब-जब रनचेज के दौरान नॉटआउट लौटे हैं तब-तब भारतीय टीम नहीं हारी। सूर्या रनचेज के दौरान कुल 9 बार नाबाद रहे हैं और हर बार भारत जीता है। शिवम दुबे की भी स्ट्रीक 9 मैचों की है।

इस लिस्ट में विराट कोहली का कोई सानी नहीं है। कोहली 18 बार टी20 में रनचेज के दौरान नाबाद रहे हैं और हर बार टीम इंडिया को जीत नसीब हुई है। इस वजह से कोहली को चेजमास्टर के नाम से भी जानते हैं।

