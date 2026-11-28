WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के; ऋषभ पंत बने नंबर-1 तो टॉप-5 में रोहित शर्मा समेत 4 भारतीय
ऋषभ पंत ने WTC इतिहास में 89 छक्कों के साथ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में 28 नवंबर 2026 को तोड़ा।
भारीतय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यानी 28 नवंबर 2026 को पंत ने एक छक्का जड़ इतिहास रचा। पंत अब 89 छक्कों के साथ WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स को इस लिस्ट में पछाड़ा है, जिन्होंने 88 छक्के लगाए थे। जब WTC में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट सामने आाई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल, इस लिस्ट में 4 खिलाड़ी तो भारत के ही है।
ऋषभ पंत ने WTC में जड़े कितने छक्के?
पंत 44 मैचों की 76 पारियों में 89 छक्के जड़ WTC में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने इस प्रतियोगिता में 88 छक्के 64 मैचों की 117 पारियों में लगाए थे। पंत और स्टोक्स की पारियों के बीच काफी बड़ा अंतर है। वहीं टॉप-5 सिक्स हिटर की इस लिस्ट में रोहित शर्मा का ना आज भी तीसरे पायदान पर हैं, जबकि वह पिछले साल यानी 2025 में ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हिटमैन ने WTC में खेले 40 मैचों की 69 पारियों में 56 छक्के लगाए थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 44 मैचों की 78 पारियों में 48 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर है, वह हर पारी में लगभग एक सिक्स लगाते हैं। वहीं 5वें और आखिरी नंबर पर यशस्वी जायसवाल का नाम है जिन्होंने WTC में अभी तक 45 छक्के जड़े हैं। गिल और जायसवाल के बीच 3 ही छक्कों का अंत है। इन दोनों के पास रोहित शर्मा को जल्द इस लिस्ट में पछाड़ने का मौका है।
|प्लेयर
|छक्के
|ऋषभ पंत
|89
|बेन स्टोक्स
|88
|रोहित शर्मा
|56
|शुभमन गिल
|48
|यशस्वी जायसवाल
|45
क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत की हालत खराब
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के पास मेजबानों को जल्द समेटने का मौका था। भारतीय गेंदबाजों ने 110 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिरा दिए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि क्राइस्टचर्च की हरी पिच पर कीवी टीम 250 रन पर ही सिमट जाएगी। मगर टॉम ब्लंडल की 89 रनों की पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 356 रन बोर्ड पर लगाए। हैरानी की बात यह है कि ब्लंडल के अलावा सिर्फ टॉम लैथम ही 50 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे। जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से एक भी पार्टनरशिप 100 रन की नहीं हुई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें