ऋषभ पंत ने WTC इतिहास में 89 छक्कों के साथ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में 28 नवंबर 2026 को तोड़ा।

भारीतय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यानी 28 नवंबर 2026 को पंत ने एक छक्का जड़ इतिहास रचा। पंत अब 89 छक्कों के साथ WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स को इस लिस्ट में पछाड़ा है, जिन्होंने 88 छक्के लगाए थे। जब WTC में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट सामने आाई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल, इस लिस्ट में 4 खिलाड़ी तो भारत के ही है।

ऋषभ पंत ने WTC में जड़े कितने छक्के? पंत 44 मैचों की 76 पारियों में 89 छक्के जड़ WTC में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने इस प्रतियोगिता में 88 छक्के 64 मैचों की 117 पारियों में लगाए थे। पंत और स्टोक्स की पारियों के बीच काफी बड़ा अंतर है। वहीं टॉप-5 सिक्स हिटर की इस लिस्ट में रोहित शर्मा का ना आज भी तीसरे पायदान पर हैं, जबकि वह पिछले साल यानी 2025 में ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हिटमैन ने WTC में खेले 40 मैचों की 69 पारियों में 56 छक्के लगाए थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 44 मैचों की 78 पारियों में 48 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर है, वह हर पारी में लगभग एक सिक्स लगाते हैं। वहीं 5वें और आखिरी नंबर पर यशस्वी जायसवाल का नाम है जिन्होंने WTC में अभी तक 45 छक्के जड़े हैं। गिल और जायसवाल के बीच 3 ही छक्कों का अंत है। इन दोनों के पास रोहित शर्मा को जल्द इस लिस्ट में पछाड़ने का मौका है।

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