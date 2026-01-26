Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most Sixes in T20I Cricket after 35 Innings Abhishek Sharma beat Surykumar Yadav these 5 players in the club
अभिSIX शर्मा के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 35 पारियों में ही हिला दी रिकॉर्ड बुक

अभिSIX शर्मा के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 35 पारियों में ही हिला दी रिकॉर्ड बुक

संक्षेप:

अभिषेक शर्मा T20I क्रिकेट के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। 35 पारियों के बाद जितने छक्के अभिषेक शर्मा ने जड़े हैं। उतने किसी अन्य बल्लेबाज ने नहीं जड़े हैं। सूर्यकुमार यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया है।

Jan 26, 2026 10:15 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सोशल मीडिया पर नया नाम अभिSIX शर्मा मिला है। इसके पीछे की वजह ये है कि वे बेखौफ अंदाज में छक्के मारते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके पाले में गेंद है तो वह पहली गेंद को ही बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे उन्होंने अब तक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसी कड़ी में एक और विश्व रिकॉर्ड रविवार 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान उन्होंने हासिल किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभिषेक शर्मा रविवार को अपना 36वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा 35वीं बार इस फॉर्मेट में बल्लेबाजी के लिए उतरे और 5 छक्के अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी में जड़ दिए। इसी के साथ वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए सिक्सर किंग बन गए। अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों की संख्या 35 पारियों के बाद 86 हो गई है, जो अन्य किसी बल्लेबाज से ज्यादा है। अभिषेक शर्मा ने अपने कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ा है।

सूर्यकुमार यादव ने 35 पारियों के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 80 छक्के जड़े थे, जबकि लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के एविन लुईस हैं, जिन्होंने 76 छक्के पहली 35 पारियों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े थे। चौथे नंबर पर यूएई के मुहम्मद वसीम का नाम शामिल है, जिन्होंने 75 छक्के पहले 35 पारियों में जड़े थे। पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज के ओपनर क्रिस गेल का नाम आता है, जिन्होंने 66 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली 35 पारियों में जड़े थे।

35 पारियों के बाद T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

86 - अभिषेक शर्मा

80 - सूर्यकुमार यादव

76 - एविन लुईस

75 - मुहम्मद वसीम

66 - क्रिस गेल

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से तीसरे टी20 मैच में 68 रनों की नाबाद आतिशी पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 340 का था। महज 14 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया था, जो कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Abhishek Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |