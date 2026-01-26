अभिSIX शर्मा के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 35 पारियों में ही हिला दी रिकॉर्ड बुक
अभिषेक शर्मा T20I क्रिकेट के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। 35 पारियों के बाद जितने छक्के अभिषेक शर्मा ने जड़े हैं। उतने किसी अन्य बल्लेबाज ने नहीं जड़े हैं। सूर्यकुमार यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया है।
दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सोशल मीडिया पर नया नाम अभिSIX शर्मा मिला है। इसके पीछे की वजह ये है कि वे बेखौफ अंदाज में छक्के मारते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके पाले में गेंद है तो वह पहली गेंद को ही बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे उन्होंने अब तक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसी कड़ी में एक और विश्व रिकॉर्ड रविवार 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान उन्होंने हासिल किया।
अभिषेक शर्मा रविवार को अपना 36वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा 35वीं बार इस फॉर्मेट में बल्लेबाजी के लिए उतरे और 5 छक्के अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी में जड़ दिए। इसी के साथ वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए सिक्सर किंग बन गए। अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों की संख्या 35 पारियों के बाद 86 हो गई है, जो अन्य किसी बल्लेबाज से ज्यादा है। अभिषेक शर्मा ने अपने कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ा है।
सूर्यकुमार यादव ने 35 पारियों के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 80 छक्के जड़े थे, जबकि लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के एविन लुईस हैं, जिन्होंने 76 छक्के पहली 35 पारियों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े थे। चौथे नंबर पर यूएई के मुहम्मद वसीम का नाम शामिल है, जिन्होंने 75 छक्के पहले 35 पारियों में जड़े थे। पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज के ओपनर क्रिस गेल का नाम आता है, जिन्होंने 66 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली 35 पारियों में जड़े थे।
35 पारियों के बाद T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के
86 - अभिषेक शर्मा
80 - सूर्यकुमार यादव
76 - एविन लुईस
75 - मुहम्मद वसीम
66 - क्रिस गेल
अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से तीसरे टी20 मैच में 68 रनों की नाबाद आतिशी पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 340 का था। महज 14 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया था, जो कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में है।