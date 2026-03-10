T20 World Cups में सिक्स हिटिंग में हार्दिक पांड्या का धमाका, तोड़ दिया युवराज सिंह का रिकॉर्ड
T20 World Cups में सिक्स हिटिंग में हार्दिक पांड्या का धमाका देखने को मिला। वे मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी तक यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम दर्ज था।
T20 World Cup के इतिहास में हार्दिक पांड्या ने एक कमाल का रिकॉर्ड सिक्स हिटिंग के मामले में अपने नाम दर्ज कर लिया है। हार्दिक पांड्या ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी धराशायी कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले हार्दिक पांड्या दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। युवराज सिंह के नाम अभी तक ये रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन अब वे दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।
हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 15 छक्के जड़े। इससे पहले कई टी20 विश्व कप हार्दिक पांड्या ने खेले हैं और उनमें कुल 19 छक्के उन्होंने नंबर 4 से नंबर 7 तक बल्लेबाजी करते हुए जड़े थे। इस तरह कुल 34 छक्के उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए टी20 विश्व कप के इतिहास में जड़े हैं और यह किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्के नंबर 4 से लेकर नंबर 7 तक के बल्लेबाज के रूप में हैं। लिस्ट में 33 छक्कों के साथ युवराज सिंह दूसरे पायदान पर हैं।
युवराज सिंह के नाम कई साल तक यह रिकॉर्ड रहा है, लेकिन 2026 में यह रिकॉर्ड टूट गया है। लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 28 पारियों में 32 छक्के मिडिल ऑर्डर में खेलकर टी20 विश्व कप में जड़े हैं। सूर्यकुमार यादव के बल्ले से भी 31 छक्के मिडिल ऑर्डर में आए हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज डेविड मिलर ने 28 छक्के 28 पारियों में टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जड़े हैं।
T20 World Cups में सबसे ज्यादा छक्के मिडिल ऑर्डर में (4 से 7 नंबर)
34 छक्के - हार्दिक पांड्या (25 पारियां)
33 छक्के - युवराज सिंह (28 पारियां)
32 छक्के - ग्लेन मैक्सवेल (28 पारियां)
31 छक्के - सूर्यकुमार यादव (25 पारियां)
28 छक्के - डेविड मिलर (28 पारियां)
