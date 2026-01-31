Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़most sixes in one innings between 2 full member nations in T20I India Smash 23 Sixes vs NZ equals ind vs sa match record
T20I में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के, वर्ल्ड नंबर-1 टीम इंडिया ने 3 बार किया है ये कमाल

T20I में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के, वर्ल्ड नंबर-1 टीम इंडिया ने 3 बार किया है ये कमाल

संक्षेप:

तिरुवनंतपुरम में पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने इतिहास रच दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 271 रन बनाए, जिसमें कुल 23 छक्के जड़े गए। इसके साथ ही भारत ने फुल मेंबर देशों के बीच एक पारी में सर्वाधिक छक्कों के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

Jan 31, 2026 10:02 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बल्लेबाजों ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें मुकाबले में जमकर चौके-छक्के लगाए। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 271 रन ठोक दिए। इस दौरान ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्के जड़े और भारत का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया। भारत ने अपनी पारी के दौरान कुल 23 छक्के जड़े। यह किसी फुल मेंबर टीम द्वारा एक टी20 इंटरनेशनल पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का संयुक्त रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत ने ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान इतने ही छक्के जड़े थे।

भारत बनाम न्यूजीलैंड (जनवरी, 2025)

भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है। भारत के बल्लेबाजों ने कुल 23 छक्के जड़े हैं। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने दो, ईशान किशन ने 10, सूर्यकुमार यादव ने 4 और शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया। भारतीय टीम ने 23 छक्के लगाकर फुल मेंबर देशों के बीच एक पारी में सर्वाधिक छक्कों के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में केवल 1 विकेट खोकर 283 रन बनाए। यह टी20 इंटरनेशनल इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इस मैच में भारत ने कुल 23 छक्के लगाए थे। इस मैच में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने शतक जड़ा था। अभिषेक ने 4, सैमसन ने 9 और तिलक ने 10 छक्के जड़े थे।

भारत बनाम बांग्लादेश, 2024

भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी और निर्धारित 20 ओवरों में 297/6 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इस दौरान भारतीय टीम ने एक पारी में कुल 47 बाउंड्री (25 चौके और 22 छक्के) लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत की ओर से संजू ने 8 छक्के जड़े। उन्होंने एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने का कारनामा भी किया। सूर्यकुमार ने 5, रियान पराग और हार्दिक पांड्या ने 4-4 छक्के जड़े। रिंकू सिंह ने एक छक्का मारा।

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2023

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 258/5 का विशाल स्कोर बनाया। सेंचुरियन में 2023 में खेले गए ऐतिहासिक मैच में छक्कों की जबरदस्त बारिश हुई थी। पूरे मैच में कुल 35 छक्के लगे थे। वेस्टइंडीज की ओर से 22 छक्के लगे, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 13 छक्के जड़े।

अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड, 2019

फरवरी 2019 में देहरादून (भारत) में खेले गए इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने 22 छक्के लगाकर उस समय का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278/3 का विशाल स्कोर बनाया था। हजरतुल्लाह जजई ने 16 छक्के लगाए थे।

दो फुल मेंबर देशों के बीच एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

23 - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, जनवरी-2025

23 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024

22 - भारत बनाम बांग्लादेश, 2024

22 - वेस्ट इंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2023

22 - अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड, 2019

India vs New Zealand
