WPL की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-4 बैटर; लिस्ट में शोफी डिवाइन का जलवा

WPL इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वर्तमान में 8 छक्कों का है और इस विशिष्ट सूची में शोफी डिवाइन ने दो बार अपनी जगह बनाकर अपना वर्चस्व साबित किया है। 

Jan 11, 2026 10:02 pm IST
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ने विश्व क्रिकेट को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां महिला बल्लेबाज अपनी ताकत और आक्रामकता का अद्भुत प्रदर्शन कर रही हैं। जब बात एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने की आती है, तो न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी शोफी डिवाइन का नाम सबसे ऊपर आता है। WPL इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वर्तमान में 8 छक्कों का है और इस विशिष्ट सूची में शोफी डिवाइन ने दो बार अपनी जगह बनाकर अपना वर्चस्व साबित किया है। हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मैच में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी पावर-हिटिंग का ऐसा ही नजारा पेश किया, जिसने उन्हें लीग की सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों की श्रेणी में शीर्ष पर पहुंचा दिया है।

इस 'एलीट लिस्ट' पर नजर डालें तो अब तक चार बार बल्लेबाजों ने एक पारी में 8 छक्के लगाने का कारनामा किया है। इस रिकॉर्ड की शुरुआत शोफी डिवाइन ने साल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की ओर से खेलते हुए गुजरात जायंट्स के खिलाफ ब्रेबोर्न स्टेडियम में की थी। इसके बाद साल 2025 में दो और खिलाड़ियों ने इस क्लब में अपनी जगह बनाई; जिसमें गुजरात जायंट्स की वर्तमान कप्तान एशले गार्डनर ने RCB के खिलाफ और यूपी वॉरियर्ज की चिनेल हेनरी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8-8 छक्के जड़े थे। हालांकि, शोफी डिवाइन ने साल 2026 के सीजन में नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में एक बार फिर 8 छक्के जड़कर यह कीर्तिमान दोहराया। वह लीग की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने दो अलग-अलग सीजन और दो अलग-अलग टीमों (RCB और GGT) के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

WPL 2026 के चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DCW) के खिलाफ गुजरात जायंट्स (GGTW) की ओर से खेलते हुए शोफी डिवाइन ने 95 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 8 छक्के लगाए। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात जायंट्स ने 20 ओवरों में 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक कठिन चुनौती साबित हुआ। शोफी डिवाइन का यह प्रदर्शन न केवल उनकी फिटनेस और तकनीक को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि क्यों उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है।

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-4 बल्लेबाजों की सूची निम्नलिखित है (ध्यान दें कि ये सभी बल्लेबाज 8 छक्कों के रिकॉर्ड के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं):

1. शोफी डिवाइन (RCB): 8 छक्के बनाम गुजरात जायंट्स, ब्रेबोर्न (2023)।

2. एशले गार्डनर (GG): 8 छक्के बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वडोदरा (2025)।

3. चिनेल हेनरी (UPW): 8 छक्के बनाम दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलुरु (2025)।

4. शोफी डिवाइन (GG): 8 छक्के बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई (2026)

