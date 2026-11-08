एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के, तौहीद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूके; टॉप पर भारतीय और पाकिस्तानी
Most Sixes in a Test innings: तौहीद हृदोय ने एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में मैथ्यू हेडन और बेन स्टोक्स की बराबरी कर ली है। उन्होंने सिलहट में यह कारनामा अंजाम दिया।
बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऐतिहासिक दोहरा शतक जमाया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए पहली पारी में 359 गेंदों में नाबाद 242 रन बनाए। उनके बल्ले से 22 चौके और 11 छक्के निकले। तौहीद बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर बन चुके हैं। 25 वर्षीय बल्लेबाज ने मुशफिकुर रहीम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 421 गेंदों नाबाद 219 रनों की पारी खेली थी। वहीं, तौहीद एक टेस्ट पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। वह एक टेस्ट पारी में 11 प्लस सिक्स मारने वाले दुनिया के आठवें प्लेयर हैं।
तौहीद हृदोय वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
तौहीद ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में मैथ्यू हेडन और ब्रेंडन मैक्कुलम जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है। अब तक छह खिलाड़ियों ने एक पारी में 11 सिक्स जमाए हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज मैक्कुलम ने दो बार यह कमाल किया। तौहीद सिर्फ दो सिक्स से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल लिस्ट में संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। दोनों ने एक पारी में 12-12 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। अकरम ने 1996 में जिम्बाब्वे के सामने 362 गेंदों में नाबाद 257 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 22 चौके और 12 सिक्स थे। यशस्वी ने 2024 में इंग्लैंड के विरुद्ध 236 गेंदों में नाबाद 214 रन बनाने के दौरान 14 चौके और 12 सिक्स उड़ाए थे।
एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर
12 - वसीम अकरम (पाकिस्तान)
12 - यशस्वी जायसवाल (भारत)
11 - नाथन एस्टल (न्यूजीलैंड)
11 - मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया)
11 - ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)
11 - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
11 - कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
11 - तौहीद हृदोय (बांग्लादेश)
तौहीद का दोहरा शतक क्यों खास?
तौहीद की दमदार बल्लेबाजी के दम पर बांग्लादेश ने पहली पारी में 111.5 ओवर में 386 रन बनाए। तौहीद का दोहरा शतक इसलिए खास है क्योंकि उनके अलावा पहली पारी में कोई बांग्लादेशी प्लेयर फिफ्टी तक नहीं जड़ पाया। वह टेस्ट की किसी पारी में टीम के अन्य खिलाड़ियों के फिफ्टी लगाने में नाकाम रहने के बाद सबसे बड़ा स्कोर बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में छठे पायदान पर यशस्वी हैं। यशस्वी ने 2024 में विशाखापट्टम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में 290 गेंदों में 209 रन जोड़े थे। उनके बल्ले से 19 चौके और सात छक्के निकले।
टेस्ट में सबसे बड़ी पारियां (जब किसी और प्लेयर ने फिफ्टी नहीं लगाई)
262* - डेनिस एमिस - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, 1974
242* - तौहीद हृदोय - बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज, 2026
231 - डडली नर्स - साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1935
226 - ब्रायन लारा - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2005
216* - मार्वन अटापट्टू - श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, 1999
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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