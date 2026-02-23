एक T2O WC में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर, हेटमायर टॉप पर पहुंचे; रोहित-गेल छूटे पीछे
शिमरोन हेटमायर ने वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे मैच में तूफानी बल्लेबाजी की। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 17 छक्के लगा चुके हैं। हेटमायर एक धाकड़ लिस्ट में संयुक्त रूप से टॉप पर पहुंच गए हैं।
वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर ने सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मैच में गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 34 गेंदों में 85 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके बल्ले से सात चौके और सात छक्के निकले। हेटमायर ने 19 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। वह टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले प्लेयर हैं। उन्होंने एक और धांसू कारनामा अंजाम दिया। हेटमायर टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लिस्ट में रोहित शर्मा से लेकर क्रिस गेल तक को पीछा छोड़ा।
हेटमायर मौजूदा टूर्नामेंट में अभी तक पांच मैचों में 17 सिक्स ठोक चुके हैं। वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने 2024 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में 17 छक्के जमाए थे। उन्होंने सात मैचों में यह कारनामा किया था। हेटमायर और पूरन के बाद एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में गेल हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गेल ने 2012 टी20 वर्ल्ड कप में 16 सिक्स जमाए थे। रोहित सूची में आठवें पायदान पर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में आठ मुकाबलों में 15 छक्के मारे थे। उन्होंने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया। वह टेस्ट से भी रिटायर हो चुके हैं।
एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के
17 - शिमरोन हेटमायर (2026)*
17 - निकोलस पूरन (2024)
16 - क्रिस गेल (2012)
16 - रहमानुल्लाह गुरबाज (2024)
15 - मार्लन सैमुअल्स (2012)
15 - शेन वॉटसन (2012)
15 - ट्रैविस हेड (2024)
15 - रोहित शर्मा (2024)
मैच की बात करें तो हेटमायर और रोवमैन पावेल की पारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ छह विकेट पर 254 रन बनाए जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। हेटमायर ने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। पावेल ने 35 गेंद में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। पावेल ने हेटमाय के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली। जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने क्रमश: 47 और 42 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। कप्तान सिकंदर रजा ने तीन ओवर में 52 रन लुटाए।
