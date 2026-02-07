20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले भारतीय, सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी को पछाड़ा
T20I में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले भारतीयों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी को पछाड़ दिया है। सूर्या ने भारत बनाम अमेरिका मैच में कप्तानी पारी खेली।
सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम अमेरिका मैच में कप्तानी पारी खेली। उन्होंने संकट के समय 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और चार छक्के निकले। सूर्या उस वक्त क्रीज पर टिके, जब भारतीय टीम 46 रन पर चार विकेट गंवाकर जूझ रही थी। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 161/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। भारत ने नेत्रवलकर द्वारा डाले गए अंतिम ओवर में 21 रन बटोरे, जिसमें सूर्या ने तूफानी तेवर दिखाए। उन्होंने नेत्रवलकर के ओवर की पहली गेंद पर चौका, दूसरी और तीसरी गेंद पर छक्का जबकि चौथी गेंद पर चौका जमाया।
सूर्यकुमार ने धोनी को पछाड़ा
सूर्यकुमार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अब तक अंतिम ओवर में 34 गेंद खेलने के बाद 13 सिक्स उड़ाए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को पछाड़ दिया है, जो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर खिसक गए। धोनी ने T20I में 20वें ओवर में 132 गेंदों का सामने करते हुए 12 सिक्स जड़े। रिंकू सिंह ने 41 गेंदों में 12 छक्के जमाए हैं। लिस्ट में टॉप पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। उन्होंने अभी तक 20वें ओवर की 101 गेंद खेली हैं, जिसमें 16 छक्के मारे।
T20I में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले भारतीय (गेंद)
16 - हार्दिक पांड्या (101)
13 - सूर्यकुमार यादव (34)
12 - एमएस धोनी (132)
12 - रिंकू सिंह (41)
9 - दिनेश कार्तिक (49)
8 - विराट कोहली (58)
7 - अक्षर पटेल (71)
6 - रोहित शर्मा (31)
बता दें कि अमेरिका के खिलाफ सूर्यकुमार के अलावा केवल तीन बल्लेबाज ही दहाई अंक तक पहुंच सके, जिसमें तिलक वर्मा ने 25 रन और ईशान किशन ने 20 रन का योगदान दिया। एक समय टीम बहुत कम स्कोर पर सिमटने की ओर बढ़ती दिख रही थी। 13वें ओवर में भारत का स्कोर छह विकेट पर 77 रन हो गया था लेकिन सूर्यकुमार ने अकेले दम पर पारी को संभाला। सूर्या टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर डेब्यू इनिंग में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सूर्या ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2021 टी20 वर्ल्ड कप में नाबाद 68 रनों की पारी खेली।
T20 WC में बतौर कप्तान डेब्यू इनिंग में सबसे बड़ा स्कोर
88 क्रिस गेल बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल 2009
84* सूर्यकुमार यादव बनाम अमेरिका, वानखेड़े 2026
68* बाबर आजम बनाम भारत, दुबई 2021
65 महेला जयवर्धने बनाम केन जोबर्ग 2007
