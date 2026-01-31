अभिSIX शर्मा ने जो कमाल 100+ गेंदों में किया, उसके लिए रोहित शर्मा जैसे दिग्गज के छूटे पसीने
Abhishek Sharma 1st Over Six: अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवे मैच में 30 रनों की पारी तूफानी पारी खेली। भारत के यवा सलामी बल्लेबाज ने एक खास लिस्ट में एंट्री की है।
अभिषेक शर्मा आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दाएं हाथे के ओपनर का पहले ओवर से ही आक्रामक मॉड ऑन हो जाता है। फैंस से उन्हें अभिSIX शर्मा नाम मिला है। अभिषेक का यही तेवर शनिवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवे टी20 मैच में दिखे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मैदान पर 16 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके बल्ले से चार चौके और दो छक्के निकले। उन्होंने एक छक्का जैक डफी द्वारा डाले गए पहले ओवर में मारा। अभिषेक ने ओवर की तीसरी गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खड़े-खड़े हवाई फायर किया। यह उनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ओवर में दसवां सिक्स था। उन्होंने एक खास क्लब में एंट्री कर ली है।
दरअसल, अभिषेक T20I में पहले ओवर में 10 या उससे अधिक छक्के ठोकने वाले छठे फुल मेंबर प्लेयर बन गए हैं। 25 वर्षीय ओपनर ने अभी तक पहले ओवर में 104 गेंद खेली हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 244 गेंदों में 10 सिक्स जमाए हैं। वहीं, दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में 401 गेंद खेलने के बाद सिर्फ 12 छक्के लगाए। वह टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने 367 गेंदों में 12 छक्के उड़ाए। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने 447 गेंदों में 13 हवाई फायर किए हैं। वेस्टइंडीज के एविन लुईस ने पहले ओवर में 163 गेंद खेलकर 13 सिक्के जमाए है।
T20I में पहले ओवर में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के (गेंदें)
12 - रोहित शर्मा (401)
10 - अभिषेक शर्मा (104)*
7 - ईशान किशन (98)
4 - वीरेंद्र सहवाग (37)
4 - यशस्वी जायसवाल (85)
3 - संजू सैमसन (63)