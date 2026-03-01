T20 World Cup में कप्तान के तौर पर नए सिक्सर किंग बने दसुन शनाका, टूट गया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड
T20 World Cup के इतिहास में कप्तान के तौर पर नए सिक्सर किंग अब दसुन शनाका बन चुके हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। रोहित अभी तक सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान थे।
T20 World Cup 2026 के अपने आखिरी मैच में श्रीलंका की टीम को जीत दिलाने के लिए कप्तान दसुन शनाका ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आखिरी ओवर में जीत के लिए 28 रनों की दरकार थी, जिसमें से 22 रन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की पहली चार गेंदों में जड़ दिए थे, लेकिन आखिरी दो गेंदों पर वह चूक गए। ऐसे में पाकिस्तान को जीत मिली। हालांकि, इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने नाम कर लिया। बतौर कप्तान वे इस टूर्नामेंट के इतिहास में सिक्सर किंग बन गए।
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कप्तान के तौर पर नए सिक्सर किंग अब दसुन शनाका बन चुके हैं। उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। रोहित अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान थे। दसुन शनाका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपनी टीम के आखिरी सुपर 8 के मैच में 8 छक्के जड़े और इसी के साथ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो गया। रोहित शर्मा ने 19 छक्के टी20 विश्व कप में बतौर कप्तान जड़े थे, लेकिन शनाका ने 21 छक्कों के साथ उन्हें पछाड़ दिया है।
टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तानों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर क्रिस गेल हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 17 छक्के जड़े थे। जोस बटलर ने भी इंग्लैंड के लिए इतने ही छक्के टी20 मैचों में कप्तानी करते हुए जड़े हैं। टॉप 5 में महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने 16 छक्के कई सीजन कप्तानी करते हुए टी20 विश्व कप में जड़े। दसुन शनाका की बात करें तो उन्होंने 31 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 245.16 का था।
T20 WC में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के
21 - दसुन शनाका
19 - रोहित शर्मा
17 - क्रिस गेल
17 - जोस बटलर
16 - एमएस धोनी
