होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

T20 World Cup में कप्तान के तौर पर नए सिक्सर किंग बने दसुन शनाका, टूट गया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

Mar 01, 2026 05:59 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup के इतिहास में कप्तान के तौर पर नए सिक्सर किंग अब दसुन शनाका बन चुके हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। रोहित अभी तक सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान थे। 

T20 World Cup में कप्तान के तौर पर नए सिक्सर किंग बने दसुन शनाका, टूट गया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026 के अपने आखिरी मैच में श्रीलंका की टीम को जीत दिलाने के लिए कप्तान दसुन शनाका ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आखिरी ओवर में जीत के लिए 28 रनों की दरकार थी, जिसमें से 22 रन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की पहली चार गेंदों में जड़ दिए थे, लेकिन आखिरी दो गेंदों पर वह चूक गए। ऐसे में पाकिस्तान को जीत मिली। हालांकि, इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने नाम कर लिया। बतौर कप्तान वे इस टूर्नामेंट के इतिहास में सिक्सर किंग बन गए।

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कप्तान के तौर पर नए सिक्सर किंग अब दसुन शनाका बन चुके हैं। उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। रोहित अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान थे। दसुन शनाका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपनी टीम के आखिरी सुपर 8 के मैच में 8 छक्के जड़े और इसी के साथ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो गया। रोहित शर्मा ने 19 छक्के टी20 विश्व कप में बतौर कप्तान जड़े थे, लेकिन शनाका ने 21 छक्कों के साथ उन्हें पछाड़ दिया है।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तानों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर क्रिस गेल हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 17 छक्के जड़े थे। जोस बटलर ने भी इंग्लैंड के लिए इतने ही छक्के टी20 मैचों में कप्तानी करते हुए जड़े हैं। टॉप 5 में महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने 16 छक्के कई सीजन कप्तानी करते हुए टी20 विश्व कप में जड़े। दसुन शनाका की बात करें तो उन्होंने 31 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 245.16 का था।

T20 WC में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के

21 - दसुन शनाका

19 - रोहित शर्मा

17 - क्रिस गेल

17 - जोस बटलर

16 - एमएस धोनी

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Rohit Sharma T20 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।