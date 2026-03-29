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विराट कोहली बने IPL के 'सिक्सर किंग', केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा; देखें किस नंबर पर हैं रोहित शर्मा

Mar 29, 2026 09:18 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली IPL के 'सिक्सर किंग' भारतीय ओपनर के तौर पर बन गए हैं। केएल राहुल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। रोहित शर्मा इस लिस्ट में किस नंबर पर हैं? जान लीजिए। 

विराट कोहली बने IPL के 'सिक्सर किंग', केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा; देखें किस नंबर पर हैं रोहित शर्मा

इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों की बात आती है तो वहां आपको रोहित शर्मा नजर आ जाएंगे, लेकिन आईपीएल में रोहित शर्मा के आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं। आईपीएल के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 के पहले मैच में 5 छक्के जड़कर केएल राहुल को पीछे छोड़ा है। हिटमैन रोहित शर्मा की बात करें तो वे इस लिस्ट में टॉप 3 से भी बाहर हैं।

विराट कोहली अब आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली के छक्कों की संख्या आईपीएल में ओपनर के तौर पर 181 हो गई है, जबकि केएल राहुल ने 179 छक्के सलामी बल्लेबाज के तौर पर आईपीएल में जड़े हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर शिखर धवन का नाम है, जिन्होंने 143 छक्के आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर जड़े हैं। रोहित शर्मा के नाम अभी तक 140 छक्के ही दर्ज हैं।

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IPL में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के (इनिंग्स)

181 - विराट कोहली (129)

179 - केएल राहुल (103)

143 - शिखर धवन (202)

140 - रोहित शर्मा (117)

विराट कोहली ने 129 पारियों में 181 छक्के जड़े हैं, जबकि केएल राहुल ने 103 पारियों में 179 छक्के जड़े थे। केएल राहुल इस आईपीएल में ओपनर के तौर पर खेलेंगे। ऐसे में दोनों के बीच इस रिकॉर्ड के लिए रेस लगी रहेगी।

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विराट कोहली ने शनिवार 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जैसे ही चौथा छक्का आरसीबी के लिए जड़ा। वैसे ही उन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस पारी में विराट के बल्ले से 5 छक्के देखने को मिले। विराट ने 34 गेंदों में 51 रन बनाए थे, लेकिन अगली 4 गेंदों में 18 रन जोड़कर उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट में सुधार किया और टीम के नेट रन रेट को भी बढ़ा दिया, क्योंकि 16वें ओवर में ही 200 रन टीम ने चेज कर लिए थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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