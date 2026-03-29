विराट कोहली बने IPL के 'सिक्सर किंग', केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा; देखें किस नंबर पर हैं रोहित शर्मा
विराट कोहली IPL के 'सिक्सर किंग' भारतीय ओपनर के तौर पर बन गए हैं। केएल राहुल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। रोहित शर्मा इस लिस्ट में किस नंबर पर हैं? जान लीजिए।
इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों की बात आती है तो वहां आपको रोहित शर्मा नजर आ जाएंगे, लेकिन आईपीएल में रोहित शर्मा के आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं। आईपीएल के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 के पहले मैच में 5 छक्के जड़कर केएल राहुल को पीछे छोड़ा है। हिटमैन रोहित शर्मा की बात करें तो वे इस लिस्ट में टॉप 3 से भी बाहर हैं।
विराट कोहली अब आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली के छक्कों की संख्या आईपीएल में ओपनर के तौर पर 181 हो गई है, जबकि केएल राहुल ने 179 छक्के सलामी बल्लेबाज के तौर पर आईपीएल में जड़े हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर शिखर धवन का नाम है, जिन्होंने 143 छक्के आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर जड़े हैं। रोहित शर्मा के नाम अभी तक 140 छक्के ही दर्ज हैं।
IPL में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के (इनिंग्स)
181 - विराट कोहली (129)
179 - केएल राहुल (103)
143 - शिखर धवन (202)
140 - रोहित शर्मा (117)
विराट कोहली ने 129 पारियों में 181 छक्के जड़े हैं, जबकि केएल राहुल ने 103 पारियों में 179 छक्के जड़े थे। केएल राहुल इस आईपीएल में ओपनर के तौर पर खेलेंगे। ऐसे में दोनों के बीच इस रिकॉर्ड के लिए रेस लगी रहेगी।
विराट कोहली ने शनिवार 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जैसे ही चौथा छक्का आरसीबी के लिए जड़ा। वैसे ही उन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस पारी में विराट के बल्ले से 5 छक्के देखने को मिले। विराट ने 34 गेंदों में 51 रन बनाए थे, लेकिन अगली 4 गेंदों में 18 रन जोड़कर उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट में सुधार किया और टीम के नेट रन रेट को भी बढ़ा दिया, क्योंकि 16वें ओवर में ही 200 रन टीम ने चेज कर लिए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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