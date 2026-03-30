IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स; रोहित शर्मा ने दूसरी बार लिस्ट में बनाई जगह
रोहित शर्मा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में 6 छक्के लगाकर यह उपलब्धि हासिल की।
आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ। पहले दो मैचों में चारों टीमों ने 200-200 रनों का आंकड़ा पार किया। इस दौरान बल्लेबाजों ने छक्कों की भी खूब बरसात की। रविवार, 29 मार्च को मुंबई के राजा रोहित शर्मा भी एक्शन में नजर आए। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 78 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर एमआई 6 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रही। रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी के दम पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
यह रिकॉर्ड है एक आईपीएल टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का। रोहित शर्मा इन 6 छक्कों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा 47 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एक फ्रेंचाइजी के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा दूसरी बार अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। बता दें, हिटमैन के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है।
आईपीएल के इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। वेस्टइंडीज के इस पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज के नाम पंजाब किंग्स के खिलाफ 61 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 54 सिक्स लगाए हैं।
क्रिकेट गेल के अलावा रोहित शर्मा ही आईपीएल में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके नाम एक फ्रेंचाइजी के खिलाफ 50 या उससे अधिक सिक्स है। रोहित शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 50 छक्के लगाए हैं।
IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी-
61 - क्रिस गेल (v PBKS)
54 - क्रिस गेल (v KKR)
50 - एमएस धोनी (v RCB)
50 - रोहित शर्मा (v DC)
48 - विराट कोहली (v CSK)
47 - रोहित शर्मा (v KKR)*
44 - एबी डी विलियर्स (v PBKS)
44 - क्रिस गेल (v MI)
44 - कीरोन पोलार्ड (v CSK)
44 - डेविड वॉर्नर (v RCB)
43 - केएल राहुल (v RCB)
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें