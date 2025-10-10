Most runs in WTC for India shubman gill surpasses rohit sharma in list eyes on rishabh pant record शुभमन गिल ने रोहित का रिकॉर्ड किया धराशायी, अब ऋषभ पंत का नंबर वन पोजिशन भी खतरे में, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most runs in WTC for India shubman gill surpasses rohit sharma in list eyes on rishabh pant record

शुभमन गिल ने रोहित का रिकॉर्ड किया धराशायी, अब ऋषभ पंत का नंबर वन पोजिशन भी खतरे में

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है। ऋषभ पंत से आगे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ 15 रन चाहिए।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 09:26 PM
share Share
Follow Us on
शुभमन गिल ने रोहित का रिकॉर्ड किया धराशायी, अब ऋषभ पंत का नंबर वन पोजिशन भी खतरे में

Most runs in WTC for India: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। शुभमन गिल भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पहले दिन 20 रन का योगदान दिया है। भारत ने शुक्रवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन स्टंप्स के समय दो विकेट पर 318 रन बनाकर बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिया है।

भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम है। पंत ने 67 पारियों में 2731 रन बनाए हैं। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल जल्द ही उनसे आगे निकलने वाले हैं। ऋषभ पंत को पीछे छोड़ने के लिए गिल को 15 रन और चाहिए। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 40 मैचों मं 2716 रन बनाए हैं। वहीं गिल ने 39 मैचों में 2717 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 9-9 शतक भी जड़े हैं।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 46 मैचों में 2617 रन बनाए हैं। कोहली ने 5 शतक जड़े हैं। रविंद्र जडेजा ने 69 पारियों में 2505 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल ने 48 पारियों में 2418 रन बटोर लिए हैं। केएल राहुल ने 57 पारियों में 2022 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें:सुदर्शन को शतक चूकने का है मलाल, दूसरे टेस्ट के लिए बैटिंग में किए हैं ये बदलाव

भारत ने दिन का खेल समाप्त होने के समय 90 ओवर में दो विकेट 318 रन बनाकर बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिया है। यशस्वी जयसवाल (नाबाद 173) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 20) क्रीज पर मौजूद थे। यशस्वी ने अपनी नाबाद पारी में 253 गेंदों में 22 चौके लगाए हैं। वेस्टइंडीज की ओर से एकमात्र सफल गेंदबाज जोमेल वारिकन ने दो विकेट लिये।

Indian Cricket Team Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |