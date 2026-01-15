U19 वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन, वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर विराट कोहली का रिकॉर्ड; गिल-जायसवाल टॉप-5 में

संक्षेप: वैभव सूर्यवंशी आज जब यूएसए के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में बैटिंग के लिए उतरेंगे तो उनके निशाने पर विराट कोहली का रिकॉर्ड होगा। सूर्यवंशी अभी तक अंडर-19 वनडे में 973 रन बना चुके हैं।

इंडिया वर्सेस यूएसए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी गुरुवार, 15 जनवरी को खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी की नजरें विराट कोहली के रिकॉर्ड पर होगी। यह रिकॉर्ड है अंडर-19 वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों का। विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बीच मात्र 5 रनों का ही अंतर रह गया है। अगर वैभव यूएसए के खिलाफ 6 रन बनाते हैं तो वह विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे। बता दें, भारत के लिए अंडर-19 वनडे क्रिकेट में में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का नाम भी शामिल है।

सबसे पहले बात वैभव सूर्यवंशी की करें तो, 14 साल के इस खिलाड़ी ने अभी तक अंडर-19 वनडे क्रिकेट में 19 ही मैच खेले हैं, जिसमें 54.05 की औसत के साथ 973 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 171 रन का रहा है। वैभव अंडर-19 वनडे क्रिकेट में 3 शतक और 4 अर्धशतक ठोक चुके हैं। वह भारत के लिए अंडर-19 वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में फिलहाल 8वें पायदान पर हैं।

इस लिस्ट में 7वें नंबर पर मौजूद विराट कोहली ने अपने अंडर-19 वनडे करियर में 28 मैचों की 25 पारियों में 978 रन बनाए थे। कोहली ने इस दौरान 1 शतक और 6 अर्धशतक जड़े थे। किंग कोहली की अगुवाई में भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप का भी खिताब जीत चुका है। आज वैभव सूर्यवंशी 6 रन बनाते ही कोहली को इस लिस्ट में पछाड़ देंगे।

शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल टॉप-5 में भारत के लिए अंडर-19 वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 1404 रन बनाने का रिकॉर्ड विजय जोल के नाम है। जोल ने 2012 से 2014 के बीच यह रन बनाए, हालांकि उन्हें कभी सीनियर टीम में मौका नहीं मिला।