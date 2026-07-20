IND vs ENG वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन; रोहित शर्मा ने लगाई लंबी छलांग, 3 भारतीय टॉप-5 में

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। मगर सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में तीन भारतीय खिलाड़ी रहे। रोहित शर्मा ने लंबी छलांग लगाई।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज का अंत ‘भारत की हार’ का साथ हुआ। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर मेजबानों ने टीम इंडिया को हाईस्कोरिंग मुकाबले में 27 रनों से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 387 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 360 रन बनाने में कामयाब रही। भारत के लिए बल्लेबाजी में स्टार ओपनर रोहित शर्मा चमके, जिन्होंने 138 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते उनकी इस मेहनत पर पानी फिर गया। मगर रोहित शर्मा IND vs ENG वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में लंबी छलांग लगाने में कामयाब रहे।

रोहित शर्मा समेत 3 भारतीय टॉप-5 में बात इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो, रोहित शर्मा ने 138 रनों की पारी के साथ लंबी छलांग लगाई है। हिटमैन पहले दो वनडे में फ्लॉप रहे थे। सीरीज के पहले मुकाबले में उनके बल्ले से 11 ही रन निकले थे, वहीं दूसरे वनडे में 26 रन बनाने के लिए उन्हें 47 गेंदें लग गई थी। हालांकि उन्होंने सारी भरपाई तीसरे वनडे में शतक जड़ कर दी।

रोहित शर्मा ने भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज में 3 मैचों में 58.33 की औसत के साथ 175 रन बनाए। बता दें, हिटमैन ने इस सीरीज में विराट कोहली से ज्यादा रन बनाए हैं और वह लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं।

जी हां, कोहली के लिए वनडे सीरीज की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही थी। मगर दूसरे वनडे में 65 और तीसरे में 74 रनों की पारी खेल उन्होंने टीम के लिए योगदान दिया। हालांकि उनके यह दोनों ही अर्धशतक भारत की हार में आए।

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में 48 की औसत के साथ 144 रन बनाए।

भारत के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से निकले। गिल ने 94 की औसत के साथ 188 रन बनाए, जिसमें दो फिफ्टी शामिल है।

जो रूट नंबर-1 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जो रूट पहले पायदान पर रहे। उन्होंने इस सीरीज में 249 रन बनाए। वह भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज में 200 रन का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। हैरानी की बात यह रही कि इस सीरीज में कोई भारतीय गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाया। जी हां, तीनों मैचों में उन्होंने नाबाद रहते हुए फिफ्टी जड़ी। उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 99 रनों का रहा, जो कार्डिफ में आया था।

वहीं इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट 184 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर रहे। लॉर्ड्स वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 141 रनों की पारी खेली थी।