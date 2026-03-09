होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन; संजू सैमसन ने 5 मैच में ही मचा दी तबाही; टॉप-5 में 2 भारतीय

Mar 09, 2026 07:03 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

संजू सैमसन ने मात्र 5 मैचों में ही तबाही मचा दी। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का अंत टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल होकर किया। उनके साथ एक और भारतीय भी मौजूद है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन; संजू सैमसन ने 5 मैच में ही मचा दी तबाही; टॉप-5 में 2 भारतीय

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रनों की धुआंधार पारी खेलने से पहले सैमसन ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को भी बुरी तरह धोया था। सैमसन की इस ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की वजह से ही टीम इंडिया बैक-टू-बैक दूसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब रही। सैमसन को इस धुआंधार परफॉर्मेंस का इनाम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में मिला। सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 5 ही मैच खेलने का मौका मिला, मगर उन्होंने सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर रहे। सैमसन ने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया हुई मालामाल, ICC ने खोली तिजोरी; जानें न्यूजीलैंड की भी प्राइज मनी

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 5 ही मैच खेले, जिसमें उन्होंने 80.25 की लाजवाब औसत 199.38 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट के साथ 321 रन बनाए। सैमसन इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। जी हां, वहीं 9 मैच खेलने वाले ईशान किशन 317 रनों के साथ ठीक संजू सैमसन के पीछे चौथे नंबर पर है।

संजू सैमसन ने अपने इस ताबड़तोड़ प्रदर्शन के दम पर विराट कोहली का भी एक टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सबसे अधिक 319 रन बनाए थे, मगर अब उनसे 2 ज्यादा रन बनाकर सैमसन ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है।

ये भी पढ़ें:भारत की जीत पर धोनी हुए गदगद, गंभीर-बुमराह का किया स्पेशल जिक्र

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान रहे। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में दो शतक भी जड़े। हालांकि उनकी टीम सुपर-8 से ही बाहर हो गई और सेमीफाइनल तक में कदम नहीं रख पाई।

टॉप-5 बल्लेबाजों की इस सूची में बचे दो नाम न्यूजीलैंड से है। टिम साइफर्ट 326 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे, वहीं फिन एलन ने 298 रनों के साथ 5वें पायदान पर रहते हुए टूर्नामेंट खत्म किया।

ये भी पढ़ें:T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर भी नहीं भरा सूर्यकुमार यादव का मन, बताया अगला ‘गोल’

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

साहिबजादा फरहान- 383

टिम साइफर्ट- 326

संजू सैमसन- 321

ईशान किशन- 317

फिन एलन- 298

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Sanju Samson Ishan Kishan T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।