टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन; हैरी ब्रूक ने लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में दो भारतीय

Feb 25, 2026 10:37 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Most runs in T20 World Cup 2026: हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में लंबी छलांग लगाई है। वह चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं।

Most runs in T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में मैच जिताऊ शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर ना सिर्फ इंग्लैंड जीता, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला देश भी बना। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 165 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को इंग्लिश टीम ने हैरी ब्रूक के 100 रनों के दम पर 2 विकेट रहते हासिल किया। ब्रूक ने इन 100 रनों के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में लंबी छलांग लगाई है। वह अब सीधा चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं गजब की फॉर्म में चल रहे पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान पहले पायदान पर बने हुए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल हैं।

पाकिस्तान के साहिबजादा ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में 63 रनों की एक और धमाकेदार पारी खेली। यह इस टी20 वर्ल्ड कप में उनका दूसरा अर्धशतक है, इससे पहले वह एक शतक भी जड़ चुके हैं। साहिबजादा फरहान के नाम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे अधिक 283 रन दर्ज है।

टॉप-5 बल्लेबाजों की रेस में उनके साथ वेस्टइंडीज के शिमरन हेटमायर, श्रीलंका के पाथुम निसंका, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और श्रीलंका के कुसल मेंडिस मोजूद हैं। टॉप-5 इन बल्लेबाजों में साहिबजादा फरहान, पाथुम निसंका और हैरी ब्रूक इस वर्ल्ड कप में शतक जड़ चुके हैं।

वहीं बात टॉप-10 की करें तो 2 भारतीय सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन इस लिस्ट में मौजूद हैं। सूर्यकुमार यादव 180 रनों के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह इस लिस्ट में 7वें पायदान पर हैं। वहीं ईशान किशन 176 रनों के साथ 9वें नंबर पर हैं। हालांकि सूर्या और किशन के बीच मात्र 4 रनों का ही अंतर है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी-

साहिबजादा फरहान- 283

शिमरन हेटमायर- 219

पाथुम निसंका- 208

हैरी ब्रूक- 202

कुसल मेंडिस- 186

एडन मारक्रम- 182

सूर्यकुमार यादव- 180

ब्रायन बेनेट- 180

ईशान किशन- 176

टिम साइफर्ट- 173

