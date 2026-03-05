टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन; फिन एलन की टॉप-5 में धमाकेदार एंट्री, सूर्यकुमार यादव बाहर
Most runs in T20 World Cup 2026: फिन एलन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में तूफानी शतक के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में पहुंच गए हैं। सूर्यकुमार यादव बाहर हो गए हैं।
Most runs in T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। टूर्नामेंट को खत्म होने में 2 ही मैच बाकी रह गए हैं, मगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में उतार-चढ़ाव अभी भी जारी है। न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में मात्र 33 गेंदों पर शतक जड़ ना सिर्फ अपनी टीम को खिताबी मुकाबले में जगह दिलाई, बल्कि वह खुद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में पहुंचने में कामयाब रहे। उनके साथी बल्लेबाज टिम साइफर्ट भी यहां मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का इस धाकड़ परफॉर्मेंस का नुकसान सूर्यकुमार यादव को उठाना पड़ा है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। सूर्या ने अभी तक खेले 7 मुकाबलों में 38.50 की औसत और 135.88 के स्ट्राइक रेट के साथ 231 रन बनाए थे। फिन एलन और टिम साइफर्ट की धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद सूर्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में 7वें पायदान पर खिसक गए हैं।
फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 170 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 33 गेंदों पर 100 रनों की नाबाद पारी खेली। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है।
फिन एलन के नाम इसी के साथ इस टूर्नामेंट में 289 रन हो गए हैं और वह लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उनके ऊपर जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान हैं, जिनकी टीमें टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी हैं।
वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में टिम साइफर्ट भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में साइफर्ट ने 58 रनों की पारी खेली थी और वह इसी के साथ लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
साहिबजादा फरहान- 383
ब्रायन बेनेट- 292
फिन एलन- 289
एडन मारक्रम- 286
टिम साइफर्ट- 274
