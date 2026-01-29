Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most Runs in an Over By Indians in T20I Shivam Dube Equals Rohit Sharma Record During IND vs NZ 4th T20I Match
T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय, शिवम दुबे ने कर ली रोहित शर्मा की बराबरी

T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय, शिवम दुबे ने कर ली रोहित शर्मा की बराबरी

संक्षेप:

शिवम दुबे ने भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच में आतिशी बल्लेबाजी की। वह ईश सोढ़ी पर कहर बनकर टूटे। उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

Jan 29, 2026 12:21 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने विशाखापट्टनम के मैदान पर 23 गेंदों में 65 रन बनाए। उन्होंने तीन चौके और सात छक्के ठोके। दुबे ने 15 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली थी। यह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। वह 11वें ओवर में स्पिनर ईश सोढ़ी पर कहर बनकर टूटे। सोढ़ी ने ओवर में कुल 29 रन दिए, जिसमें 28 दुबे के बल्ले से निकले। उन्होंने पहली गेंद पर डबल निकाला, दूसरी गेंद पर छक्का मारा। सोढ़ी ने अगली गेंद वाइड डाली। उसके दुबे ने छक्का जमाया। उन्होंने चौथी गेंद पर चौका लगाया और अगली दो गेंदों पर सिक्स उड़ाया। उन्होंने कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए लगभग अकेले संघर्ष किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शिवम दुबे ने रोहित शर्मा की कर ली बराबरी

शिमव दुबे ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। रोहित ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के ओवर में 28 रन बटोरे थे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। लिस्ट में टॉप पर पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह हैं, जिन्होंने एक ओवर में 36 रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया। युवराज ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ छह छक्के लगाए थे। उनके बाद संजू सैमसन हैं। सैमसन ने 2024 में बांग्लादेश के गेंदबाज रिशाद हुसैन के ओवर में 30 रन जोड़े थे।

T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

36 - युवराज सिंह बनाम (स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड 2007)

30 - संजू सैमसन बनाम (रिशाद हुसैन, बांग्लादेश 2024)

28 - रोहित शर्मा बनाम (मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया 2024)

28 - शिवम दुबे बनाम (ईश सोढ़ी, न्यूजीलैंड 2026)

27 - ऋतुराज गायकवाड़ बनाम (ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया 2023)

26 - अभिषेक शर्मा बनाम (डियोन मायर्स, जिम्ब्बावे 2024)

26 - सूर्यकुमार यादव बनाम (हारून अरशद, हॉन्ग कॉन्ग 2022)

ये भी पढ़ें:हमने जानबूझकर ऐसा किया...भारत की हार में छुपा एक चैलेंज, सूर्या ने किया खुलासा

शिवम दुबे की तूफानी पारी पर फिरा पानी

हालांकि, शिवम दुबे की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद भारत को चौथे मैच में 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के 215/7 के स्कोर जवाब में भारतीय टीम 18.4 ओवर में 165 रनों पर सिमटी। भारत के चार विकेट 63 रन पर गिर गए थे लेकिन दुबे ने बेखौफ बल्लेबाजी की और लगातार बढ़ती रन गति के दबाव को शायद ही महसूस किया, जो ज्यादातर समय 14 के आसपास बनी रही। जब वह 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैदानी अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया लेकिन डीआरएस के जरिए बच गए। वह 15वें ओवर में रनआउट होकर पवेलियन लौटे। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की सीरीज में अंतर को 3-1 कर दिया। पांचवा और आखिरी मैच शनिवार को आयोजित होगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Shivam India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |