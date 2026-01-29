T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय, शिवम दुबे ने कर ली रोहित शर्मा की बराबरी

संक्षेप: शिवम दुबे ने भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच में आतिशी बल्लेबाजी की। वह ईश सोढ़ी पर कहर बनकर टूटे। उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने विशाखापट्टनम के मैदान पर 23 गेंदों में 65 रन बनाए। उन्होंने तीन चौके और सात छक्के ठोके। दुबे ने 15 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली थी। यह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। वह 11वें ओवर में स्पिनर ईश सोढ़ी पर कहर बनकर टूटे। सोढ़ी ने ओवर में कुल 29 रन दिए, जिसमें 28 दुबे के बल्ले से निकले। उन्होंने पहली गेंद पर डबल निकाला, दूसरी गेंद पर छक्का मारा। सोढ़ी ने अगली गेंद वाइड डाली। उसके दुबे ने छक्का जमाया। उन्होंने चौथी गेंद पर चौका लगाया और अगली दो गेंदों पर सिक्स उड़ाया। उन्होंने कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए लगभग अकेले संघर्ष किया।

शिवम दुबे ने रोहित शर्मा की कर ली बराबरी शिमव दुबे ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। रोहित ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के ओवर में 28 रन बटोरे थे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। लिस्ट में टॉप पर पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह हैं, जिन्होंने एक ओवर में 36 रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया। युवराज ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ छह छक्के लगाए थे। उनके बाद संजू सैमसन हैं। सैमसन ने 2024 में बांग्लादेश के गेंदबाज रिशाद हुसैन के ओवर में 30 रन जोड़े थे।

T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय 36 - युवराज सिंह बनाम (स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड 2007)

30 - संजू सैमसन बनाम (रिशाद हुसैन, बांग्लादेश 2024)

28 - रोहित शर्मा बनाम (मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया 2024)

28 - शिवम दुबे बनाम (ईश सोढ़ी, न्यूजीलैंड 2026)

27 - ऋतुराज गायकवाड़ बनाम (ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया 2023)

26 - अभिषेक शर्मा बनाम (डियोन मायर्स, जिम्ब्बावे 2024)

26 - सूर्यकुमार यादव बनाम (हारून अरशद, हॉन्ग कॉन्ग 2022)