कोहली-रोहित के क्लब में पहुंचे अभिषेक शर्मा, एशिया कप में तोड़ सकते हैं बड़ा रिकॉर्ड
टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 248 रन बनाए हैं और वह रोहित शर्मा के साथ-साथ कोहली को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में शानदार फॉर्म में हैं। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में दो अर्धशतक लगा चुके हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। अभिषेक ने बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में 37 गेंद में छह चौके और पांच छक्के जड़ित 75 रन की पारी खेली। उनकी इस दमदार पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एशिया कप सुपर 4 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 20 ओवर में छह विकेट पर 168 रन बनाए। इसके साथ ही अभिषेक एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं।
अभिषेक शर्मा भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गए हैं। भारत के लिए एक टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 2014 टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे।
विराट कोहली टी20 विश्व कप 2022 में 296, एशिया कप 2022 में 276 रन और 2016 में खेले गए टी20 विश्व कप में 273 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 2024 टी20 विश्व कप में 257 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा 5 मैचों में 248 रन बना चुके हैं। अभिषेक के पास रोहित और कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। अभिषेक अभी दो मैच और खेलेंगे और अगर वह उसमें अर्धशतक लगाते हैं तो कोहली और रोहित से आगे निकल जाएंगे।
अपने स्वप्निल दौर से गुजर रहे अभिषेक शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े रिशाद हुसैन के तेज थ्रो से वह रन आउट गए जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं दूसरे छोर पर भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खराब शॉट खेले जिसमें शुभमन गिल, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल रहे। सूर्यकुमार को कार्यवाहक कप्तान और विकेटकीपर जेकर अली ने लेग साइड में शानदार कैच आउट किया। टीम प्रबंधन संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष सात में फिट नहीं कर सका। भारतीय टीम ने जहां पहले 10 ओवरों में 96 रन बनाए तो वहीं अगले 10 ओवर में 72 रन ही बना सके जिसमें अक्षर पटेल (15 गेंद में 10 रन) को सैमसन से ऊपर भेजा गया।
बांग्लादेश के लिए भी सिर्फ सलामी बल्लेबाज सैफ हसन (69 रन, 51 गेंद, तीन चौके, पांच छक्के) ही एक छोर पर टिके रहे, दूसरे छोर पर विकेट गिरने से पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई जबकि भारतीय टीम ने कैच करने के कई मौके गंवाए। पिछले मैच में श्रीलंका को हराकर बड़ा झटका देने वाली बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को इस स्कोर पर रोककर अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम की उम्मीद टूट गई।