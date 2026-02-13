T20 WC में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर, ईशान किशन ने की रोहित शर्मा की बराबरी
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ईशान किशन ने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। ईशान ने नामीबिया के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जमाया है।
पिछले महीने भारतीय टीम में लौटे विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन की शानदार फॉर्म जारी है। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। ईशान ने भारत बनाम नामीबिया मैच में तूफानी अर्धशतक जमाया। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 24 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल हैं। उन्होंने 20 गेंदों में फिफ्टी जड़ी। ईशान ने छठे ओवर में जेजे स्मिट की बखिया उधेड़ते हुए 28 रन बटोरे। स्मिट ने ओवर की पहली गेंद डॉट डाली। वहीं, ईशान ने अगली चार गेंदों पर छक्के उड़ाए। उन्होंने अंतिम गेंद पर चौका लगाया और पावरप्ले में ही अपना अर्धशतक कंप्लीट कर लिया। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में आठवां अर्धशतक है।
ईशान ने कर ली रोहित की बराबरी
ईशान ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने 2024 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 28 रन बटोरे थे। उन्होंने टूर्नामेंट का पिछले संस्करण जीतने के बाद T20I क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वह टेस्ट से भी संन्यास ले चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में सर्वाधिक रन जुटाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम दर्ज है। उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में छह छक्के लगाकर 36 रन जोड़े थे। युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली थी। यह टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक है।
T20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन
36 - युवराज बनाम स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड, 2007
30 - जोस बटलर बनाम हरमीत सिंह, अमेरिका 2024
30 - फिल साल्ट बनाम रोमारियो शेफर्ड, वेस्टइंडीज 2024
29 - जेहान मुबारक बनाम ओन्यांगो, केन्या, 2007
29 - एबी डिविलियर्स बनाम राशिद खान, अफगानिस्तान 2016
28 - रोहित शर्मा बनाम मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया 2024
28 - ईशान किशन बनाम जेजे स्मिट, नामीबिया 2026
ईशान की तिलक वर्मा संग साझेदारी
मैच की बात करें तो ईशान किशन और हार्दिक पंड्या (28 गेंदों में 52) के आतिश अर्धशतक के बाद वरुण चक्रवर्ती (सात रन पर तीन विकेट) के फिरकी के जादू से भारत ने नामीबिया को 93 रन से रौंदा। ईशान ने तिलक वर्मा (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 गेंद में 79 रन जोड़कर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। भारत ने नौ विकेट पर 209 रन बनाए जिसके जवाब में नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। हार्दिक (21 रन पर दो विकेट) और अक्षर पटेल (20 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए। नामीबिया की ओर से सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप (29) और जेन फ्राइलिंक (22) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। टीम ने अपने अंतिम आठ विकेट सिर्फ 30 रन जोड़कर गंवाए।
