ग्लेन फिलिप्स तोड़ सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बनने से 56 रन दूर
ग्लेन फिलिप्स रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले पांचवें टी20 मैच के दौरान एक द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ 56 रन चाहिए।
न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में दमदार फॉर्म में हैं। पांच मैचों की टी20 सीरीज में चार मुकाबले के बाद फिलिप्स एक शतक के साथ दो अर्धशतक लगा चुके हैं। तीसरे मैच को छोड़ दे तो उन्होंने सभी मैचों में 70 या उससे अधिक रन बनाए हैं। ऑकलैंड में खेले गए चौथे मैच में उन्होंने दमदार शतक लगाया, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। पांचवें और अंतिम टी20 मैच में ग्लेन फिलिप्स के पास एक द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है।
ग्लेन फिलिप्स को चाहिए 56 रन
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ने चौथे टी20 मैच में 49 गेंद में 107 रन की दमदार पारी खेली। उन्होंने अब तक चार मैचो में एक शतक और दो अर्धशतक के साथ 276 रन बनाए हैं। वह सीरीज में 200 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। फिलिप्स को एक द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 56 रनों की जरूरत है। भारत और न्यूजीलैंड के पांचवां टी20 मैच रविवार को हैमिल्टन के सेडोन पार्क में खेला जाएगा।
फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड टूट सकता है
एक द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम है। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच टी20 मैचों में 331 रन बनाए थे। इस लिस्ट में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 टी20 मैचों में 316 रन बनाए थे। एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 6 मैचों में 297 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन के नाम 5 मैचों में 290 रन हैं, जबकि पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 285 रन बनाए थे।
फिल और रिजवान 5 या उससे अधिक टी20 सीरीज में 300 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रविवार को फिलिप्स के पास इस क्लब का हिस्सा बनने का मौका है। अगर फिलिप्स 5वें मैच में 24 रन बना लेते हैं तो वह 300 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। वहीं मैच में 15 रन बनाते ही वह न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मार्क चैपमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
न्यूजीलैंड टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले आखिरी मैच जीतकर आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी। अगले साल अफ्रीका में होने वाले आईसीसी विश्व कप से पहले यह वनडे सीरीज काफी महत्वपूर्ण है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी