विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड खतरे में, अभिषेक शर्मा के पास है बड़ा मौका
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने के करीब हैं। वह कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिन्होंने 2016 में 29 पारियों में कुल 1614 रन बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया था।
भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं। शुरुआती दोनों मैचों में शुरुआत मिलने के बाद अभिषेक पवेलियन लौट गए। उन्होंने दो मैचों में 17-17 रन बनाए। उनके जल्दी आउट होने के कारण भारत को उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिली। हालांकि अभिषेक शर्मा के पास अंतिम तीन मैचों में विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है, जिसे क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने नौ साल पहले 2016 में बनाया था।
अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने के बेहद करीब हैं। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने साल 2016 में 31 T20 मैचों में 1,614 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मौजूदा कैलेंडर ईयर में अभिषेक शर्मा 39 टी20 मैचों में 1,533 रन बना चुके हैं। अभिषेक शर्मा को विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब केवल 82 रनों की जरूरत है। अभिषेक इस लिस्ट में पहले ही सूर्यकुमार यादव (2022 में 1503 रन) को पीछे छोड़ चुके हैं और अब उनके निशाने पर सिर्फ कोहली का रिकॉर्ड है।
अभिषेक शर्मा ने 2025 में भारत के लिए खेलते हुए टी20 इंटरनेशनल में 790 रन बना लिए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। पांच मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। दोनों टीमों ने एक-दूसरे की ताकत और कमजोरियों को जान लिया है, ऐसे में धर्मशाला मैच बाकी सीरीज का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। धर्मशाला मैदान की छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों के सेट होने के बाद स्ट्रोक प्ले में मदद करती हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 187 के करीब है और शाम को बाद में ओस पड़ने की उम्मीद है।
टी20 क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय
विराट कोहली- 1614 (2016)
अभिषेक शर्मा- 1533 (2025)
सूर्यकुमार यादव- 1503 (2022)
सूर्यकुमार यादव- 1338 (2023)