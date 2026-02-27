एडेन मारक्रम ने कप्तान रोहित शर्मा को लगाई धोबी पछाड़, बाबर आजम का रिकॉर्ड भी अब खतरे में
एडेन मारक्रम ने कप्तान रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप में धोबी पछाड़ लगा दी है। वे दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान एक टी20 विश्व कप में बन गए हैं। बाबर आजम का रिकॉर्ड अब खतरे में आ गया है।
T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपनी पूरी रंगत में है, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए दो टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं, जबकि दो टीमें एलिमिनेट हो गई हैं। अब चार टीमें ऐसी हैं, जिनके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। टूर्नामेंट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कड़ी जंग देखने को मिल रही है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मारक्रम की हो रही है, जो अपनी टीम को न सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचा चुके हैं, बल्कि एक भी मुकाबला अभी तक हारे नहीं है। इतना ही नहीं, बल्ले से भी उन्होंने एक बड़ा व्यक्तिगत कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है।
एडेन मारक्रम अब एक टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने 2024 के टी20 विश्व कप में 257 रन बनाए थे। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मैच में नाबाद 82 रनों की आतिशी पारी खेलने वाले मारक्रम के इस टूर्नामेंट में कुल रनों की संख्या 264 हो गई है और वे रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं। मारक्रम जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बाबर आजम का रिकॉर्ड भी अब खतरे में है।
मारक्रम ने रोहित शर्मा को तो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड अब भी कब्जा है। बाबर आजम ने साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान 303 रन बनाए थे। मारक्रम को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभी 40 रन और बनाने हैं और वे इस उपलब्धि तक पहुंच भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कम से कम दो मैच बाकी हैं, जिनमें एक सुपर 8 का मैच और एक सेमीफाइनल का मुकाबला उनको खेलना है। लिस्ट में चौथे नंबर पर जोस बटलर हैं, जिन्होंने 225 रन 2022 में बनाए थे और पांचवें पायदान पर केन विलियमसन हैं, जिन्होंने 2021 में 216 रन बनाए थे।
एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बतौर कप्तान
|खिलाड़ी
|देश
|टूर्नामेंट
|रन
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|2021
|303
|एडेन मार्करम
|दक्षिण अफ्रीका
|2026*
|264
|रोहित शर्मा
|भारत
|2024
|257
|जोस बटलर
|इंग्लैंड
|2022
|225
|केन विलियमसन
|न्यूजीलैंड
|2021
|216
