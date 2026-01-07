Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़most runs and wicket in Youth ODI Vaibhav Suryavanshi score 200 plus runs Kishan Kumar Singh bags 7 wicket
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ही कर पाए ये कमाल, किशन ने गेंद से दिखाया दम

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ही कर पाए ये कमाल, किशन ने गेंद से दिखाया दम

संक्षेप:

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यूथ वनडे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन (206) बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं किशन कुमार सिंह ने सर्वाधिक विकेट (7) चटकाए। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती।

Jan 07, 2026 09:26 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडिया अंडर-19 टीम ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 233 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत की अंडर-19 टीम ने तीसरे युवा वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर तीन मैचों की सीरीज क्लीन स्वीप कर ली। सीरीज के आखिरी मैच में भी भारत के कप्तान वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली। उन्होंने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद एक बार फिर छक्कों की बरसात करते हुए 74 गेंद में 127 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और नौ चौके शामिल थे। बिहार के इस 14 साल के खिलाड़ी ने पिछले मैच में 24 गेंद में 68 रन की पारी खेली थी। इसके साथ ही वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। भारत के लिए किशन कुमार सिंह सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने तीन मैचों में 68.66 के औसत से 206 रन बनाए। वह सीरीज में 200 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया। सीरीज में वैभव ने 12 चौके और 20 छक्के लगाए। अफ्रीका के लिए जेम्स रॉवेल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन मैचों में 149 रन बनाए। उन्होंने एक शतक लगाया। इस सीरीज में उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले। भारत के बल्लेबाज आरोन जॉर्ज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन मैचों में 143 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल है।

गेंदबाजी में भारत के किशन कुमार सिंह का जलवा रहा। वह सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। किशन ने तीन मैचों में सात विकेट लिए। उन्होंने 75 गेंदें डाली और 61 रन दिए। उन्होंने एक मैच में 4 विकेट हॉल हासिल किया। अफ्रीका के लिए सोनी ने सर्वाधिक विकेट लिए। उन्होंने दो मैचों में 4 विकेट चटकाए।

मैच की बात करें तो 394 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे 35 ओवर में 160 के स्कोर पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका शुरुआत बेहद खराब रही और उसने मात्र 15 रन के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवा दिये थे। इन चार में तीन बल्लेबाजों को किशन सिंह ने आउट किया। ऐसे संकट के समय डेनियल बोसमैन और जेसन राउल्स की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया।

ये भी पढ़ें:एयरपोर्ट से निकलते ही कोहली फैंस से घिरे, सिक्योरिटी के पसीने छूटे; देखिए

11वें ओवर में उद्धव मोहन ने जेसन राउल्स (19) को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। डेनियल बोसमैन (40), पॉल जेम्स (41), कॉर्न बोथा (36) ने पारी को संभालने का प्रयास किया लेकिन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे वो भी अधिक देर तक नहीं टिक सके। 35वेंओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एन सोनी (छह) को बोल्ड कर 160 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंत कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। भारतीय टीम की ओर से किशन सिंह ने तीन विकेट लिये। मोहम्मद एनन को दो विकेट मिले। वैभव सूर्यवंशी, उद्धव मोहन, कनिष्क चौहान, अमब्रिश और हेलिन पटेल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले भारतीय पारी के दौरान सूर्यवंशी को जॉर्ज का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 106 गेंद में 118 रन बनाए। इस तरह दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 227 रन की भागीदारी निभाकर बड़े स्कोर की नींव रखी। इस तरह भारत ने सात विकेट पर 393 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जो दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य साबित हुआ और टीम 35 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। मेजबान टीम के लिए नटांडो सोनी (61 रन देकर तीन विकेट) और जेसन रोल्स (59 रन देकर दो विकेट) ने मिलकर पांच विकेट लिए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |