विराट कोहली ने युवराज सिंह को पछाड़ा, मगर एमएस धोनी अभी हैं इंग्लैंड के खिलाफ इस मामले में 'किंग'
विराट कोहली ने युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी सबसे ज्यादा रन एमएस धोनी के नाम दर्ज हैं। लिस्ट में रोहित शर्मा टॉप 5 में भी शामिल नहीं हैं।
विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में अर्धशतक जड़ा। विराट ने 74 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया, लेकिन एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने से जरा से चूक गए। विराट कोहली ने इस मैच में संघर्ष भी किया, लेकिन फिर भी अपनी करामात दिखाते हुए एक शानदार पारी खेली। हालांकि, यह पारी हार में आई, क्योंकि भारत के सामने 388 रनों का टारगेट था, जिसे हासिल करने में टीम इंडिया 27 रन पीछे रह गई।
उधर, विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया, लेकिन एमएस धोनी अभी भी इस मामले में किंग बने हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड धोनी के नाम दर्ज है। धोनी ने 44 मैचों में 1546 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 41 पारियों में 1541 रन इंग्लैंड के खिलाफ जड़े हैं और युवराज सिंह के 1523 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने सचिन तेंदुलकर को पहले ही पछाड़ दिया था।
रोहित शर्मा नहीं हैं टॉप 5 में
सचिन तेंदुलकर ने 37 पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ 1455 रन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए थे, जबकि पांचवें पायदान पर पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। रैना ने 32 पारियों में 1207 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए। वहीं, लॉर्ड्स में पहला शतक भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने वाले रोहित शर्मा इस लिस्ट में टॉप 5 में नहीं हैं। वे छठे पायदान पर हैं। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1021 रन 26 पारियों में बनाए हैं। वे सातवें ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रनों का आंकड़़ा वनडे क्रिकेट में पार किया है।
ODI में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा रन (पारियां)
1546 रन - MS धोनी (44)
1541 रन - विराट कोहली (41)*
1523 रन - युवराज सिंह (36)
1455 रन - सचिन तेंदुलकर (37)
1207 रन - सुरेश रैना (32)
1021 रन - रोहित शर्मा (26)*
विराट कोहली ने इस मैच में 60 गेंदों में 74 रन बनाए, जबकि पिछले मैच में 66 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली थी। हालांकि, जिस वनडे मैच को भारत ने जीता था। उसमें उनका योगदान सिर्फ 6 रनों का था। पांच गेंदों का सामना उन्होंने किया था। विराट कोहली आईपीएल 2026 के बाद पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट में उतरे थे। आईपीएल के फाइनल में विराट कोहली के बल्ले से 75 रनों की नाबाद पारी 42 गेंदों में आई थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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