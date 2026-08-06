वर्ल्ड क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर अंग्रेजों का राज, एक के नाम 61760 रनों का अविश्वसनीय रिकॉर्ड
फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में एक बात कॉमन है। दरअसल, तीनों फॉर्मेट में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वह तीनों ही इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जान लीजिए। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के टॉप स्कोरर को खोजेंगे तो पाएंगे कि उनमें एक बात कॉमन है। दरअसल, तीनों फॉर्मेट में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वह तीनों ही इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप स्कोरर हैं, लेकिन वह भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं। लिस्ट में एक ऐसा खिलाड़ी शामिल है, जिसने 61000 से ज्यादा रन बनाए हैं।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसमें टेस्ट क्रिकेट के भी रन शामिल किए जाते हैं, इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के महान क्रिकेटर जैक हॉब्स के नाम दर्ज हैं। उन्होंने 61760 रन टेस्ट क्रिकेट को मिलाकर प्रोफेशनल रेड बॉल क्रिकेट में बनाए हैं। दूसरे नंबर पर भी इंग्लैंड के ही बल्लेबाज का नाम दर्ज है। फ्रैंक एडवर्ड वूली ने 58959 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाए थे।
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
लिस्ट ए क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट, जिसमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े भी शामिल किए जाते हैं, इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के ही बल्लेबाज के नाम दर्ज है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गूच ने 22211 रन लिस्ट ए क्रिकेट में बनाए थे। ग्रीम हिक ने 22059 रन इंग्लैंड और जिम्बाब्वे समेत कई टीमों के लिए मिलकर बनाए थे।
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड के नाम दर्ज था, लेकिन बुधवार 5 अगस्त को यह विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही बल्लेबाज ने अपने नाम कर लिया। जोस बटलर के रनों की संख्या टी20 क्रिकेट में 14833 हो गई है, जो आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि वे एक्टिव हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
वहीं, अगर बात इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों की करें तो यह विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 34357 रन बनाए हैं। विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं, लेकिन वे सचिन से कई हजार रन पीछे हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन सचिन के ही नाम दर्ज हैं और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के भी सर्वश्रेष्ठ रन स्कोरर सचिन ही हैं। सबसे ज्यादा शतक भी सचिन तेंदुलकर ने ही जड़े हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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