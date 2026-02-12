होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
T-20 विश्व कप के पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रबाडा, इस दिग्गज को पछाड़ा

T-20 विश्व कप के पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रबाडा, इस दिग्गज को पछाड़ा

कागिसो रबाडा अब टी-20 विश्व कप में पावरप्ले के दौरान सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एक रोमांचक मैच के दौरान हासिल की। रबाडा ने टूर्नामेंट के शुरुआती ओवरों में 16 विकेट अपने नाम कर लिए हैं।

Feb 12, 2026 04:54 pm IST Vimlesh Kumar Bhurtiya
कागिसो रबाडा अब टी-20 विश्व कप के इतिहास में पावरप्ले के दौरान सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एक रोमांचक मैच के दौरान हासिल की। रबाडा ने टूर्नामेंट के शुरुआती ओवरों में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर कुल 16 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। इस रिकॉर्ड के साथ ही वे विश्व कप के पावरप्ले ओवरों में दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

रबाडा ने इस मामले में श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को पीछे छोड़ दिया है। एंजेलो मैथ्यूज ने टी-20 विश्व कप के पावरप्ले में कुल 15 विकेट लिए थे, जो लंबे समय तक एक रिकॉर्ड बना रहा। रबाडा की इस कामयाबी ने उन्हें पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी से भी आगे कर दिया है, जिनके नाम भी इस समय 15 विकेट दर्ज हैं। अब रबाडा 16 विकेटों के साथ इस विशेष सूची में अकेले शीर्ष स्थान पर काबिज हो गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला बुधवार, 11 फरवरी को खेला गया था और यह क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक साबित हुआ। यह मैच इतना करीबी था कि इसका फैसला निर्धारित 20 ओवरों में नहीं हो सका और अंत में दो सुपर ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की। कागिसो रबाडा ने मैच के अंतिम ओवर में भी गेंदबाजी की, जो काफी तनावपूर्ण रहा क्योंकि अफगानिस्तान को जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत थी। हालांकि रबाडा का पावरप्ले का रिकॉर्ड इस मैच की सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों में से एक रहा।

टी-20 क्रिकेट के शुरुआती 6 ओवरों में विकेट लेना बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस दौरान बल्लेबाज काफी आक्रामक होते हैं। रबाडा ने इस चुनौती को पार करते हुए न्यूज़ीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे महान गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में न्यूजीलैंड के टिम साउदी और पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर भी 14-14 विकेटों के साथ शामिल हैं। रबाडा की इस शानदार फॉर्म और नए रिकॉर्ड ने आगामी मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का मनोबल काफी ऊंचा कर दिया है।

टी-20 विश्व कप के पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज:

• कागिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका): 16 विकेट

• एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका): 15 विकेट

• शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान): 15 विकेट

• ट्रेंट बोल्ट (न्यूज़ीलैंड): 14 विकेट

• स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड): 14 विकेट

• मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान): 14 विकेट

• टिम साउदी (न्यूज़ीलैंड): 14 विकेट

