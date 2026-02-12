T-20 विश्व कप के पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रबाडा, इस दिग्गज को पछाड़ा
कागिसो रबाडा अब टी-20 विश्व कप के इतिहास में पावरप्ले के दौरान सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एक रोमांचक मैच के दौरान हासिल की। रबाडा ने टूर्नामेंट के शुरुआती ओवरों में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर कुल 16 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। इस रिकॉर्ड के साथ ही वे विश्व कप के पावरप्ले ओवरों में दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं।
रबाडा ने इस मामले में श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को पीछे छोड़ दिया है। एंजेलो मैथ्यूज ने टी-20 विश्व कप के पावरप्ले में कुल 15 विकेट लिए थे, जो लंबे समय तक एक रिकॉर्ड बना रहा। रबाडा की इस कामयाबी ने उन्हें पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी से भी आगे कर दिया है, जिनके नाम भी इस समय 15 विकेट दर्ज हैं। अब रबाडा 16 विकेटों के साथ इस विशेष सूची में अकेले शीर्ष स्थान पर काबिज हो गए हैं।
दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला बुधवार, 11 फरवरी को खेला गया था और यह क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक साबित हुआ। यह मैच इतना करीबी था कि इसका फैसला निर्धारित 20 ओवरों में नहीं हो सका और अंत में दो सुपर ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की। कागिसो रबाडा ने मैच के अंतिम ओवर में भी गेंदबाजी की, जो काफी तनावपूर्ण रहा क्योंकि अफगानिस्तान को जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत थी। हालांकि रबाडा का पावरप्ले का रिकॉर्ड इस मैच की सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों में से एक रहा।
टी-20 क्रिकेट के शुरुआती 6 ओवरों में विकेट लेना बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस दौरान बल्लेबाज काफी आक्रामक होते हैं। रबाडा ने इस चुनौती को पार करते हुए न्यूज़ीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे महान गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में न्यूजीलैंड के टिम साउदी और पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर भी 14-14 विकेटों के साथ शामिल हैं। रबाडा की इस शानदार फॉर्म और नए रिकॉर्ड ने आगामी मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का मनोबल काफी ऊंचा कर दिया है।
टी-20 विश्व कप के पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज:
• कागिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका): 16 विकेट
• एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका): 15 विकेट
• शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान): 15 विकेट
• ट्रेंट बोल्ट (न्यूज़ीलैंड): 14 विकेट
• स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड): 14 विकेट
• मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान): 14 विकेट
• टिम साउदी (न्यूज़ीलैंड): 14 विकेट
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।