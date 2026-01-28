Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most Player of the Series Awards In International Cricket Joe Root Puts R Ashwin Record Virat Kohli Number 1 in list
सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले क्रिकेटर, जो रूट ने खतरे में डाला आर अश्विन का रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले क्रिकेटर, जो रूट ने खतरे में डाला आर अश्विन का रिकॉर्ड

संक्षेप:

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अपने करियर में 12वां प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता है। उन्होंने आर अश्विन का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है।

Jan 28, 2026 04:37 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 123.50 के औसत से 247 रन बटोरे। उनके बल्ले से एक शकतीय जबकि दो अर्धशतकीय पारियां निकलीं। रूट ने मंगलवार को कोलंबो में खेले गए आखिरी वनडे में 108 गेंदों में 9 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 111 रन बनाए। इंग्लैंड ने 357/3 का विशाल स्कोर बनाया और श्रीलंका को 53 रनों से रौंदकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। रूट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। यह उनके करियर का 12वां प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड है। वह अभी तक 384 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रूट ने खतरे में डाला अश्विन का रिकॉर्ड

35 वर्षीय रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में संयुक्त रूप से छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन और वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ क्रिकेटर क्रिस गेल का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। अश्विन ने 287 इंटरनेशनल खेलकर 12 प्लेयर ऑफ सीरीज पुरस्कार हासिल किए। उन्होंने 11 टेस्ट क्रिकेट में जीते जो सबसे लंबे फॉर्मेट में संयुक्त रूप से सर्वाधिक हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। वहीं, गेल ने अपने करियर में 483 मुकाबले खेले और 12 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।

ये भी पढ़ें:जो रूट ने जड़ा अपना 61वां अंतरराष्ट्रीय शतक, विराट कोहली के और करीब पहुंचे

विराट कोहली के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ सीरीज अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अब तक 559 मैच खेले हैं और 22 बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के करियर में 664 मुकाबले खेलने के बाद 20 बार पुरस्कार हासिल किया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन 17 मर्तबा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। उन्होंने 447 इंटरनेशनल मैच खेले। साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर जैक्स कैलिस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने 519 मैचों में 15 अवॉर्ड पर कब्जा जमाया।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

22 - विराट कोहली

20 - सचिन तेंदुलकर

17 - शाकिब अल हसन

15 - जैक्स कैलिस

13 - डेविड वॉर्नर

13 - सनथ जयसूर्या

12 - जो रूट

12 - आर अश्विन

12 - क्रिस गेल

11 - क्विंटन डिकॉक

11 - शॉन पोलक

11 - एस चंद्रपॉल

11 - रिकी पोंटिंग

11 - मुथैया मुरलीधरन

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
England vs Sri Lanka Joe Root R Ashwin अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |