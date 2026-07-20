क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले, जो रूट ने 8 साल बाद भारत को फिर दिया दर्द
IND vs ENG Player of the Series Joe Root: जो रूट ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाए। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज रूट ने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया।
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में आयोजित आखिरी मुकाबले में 27 रनों से जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने ओपनर बेन डकेट (141), जैकब बेथेल (93) और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (नाबाद 74) की पारियों के दम पर 387/3 का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारत ने रोहित शर्मा (138), कप्तान शुभमन गिल (77) और विराट कोहली (74) की बदौलत सात विकेट पर 360 रन जुटाए। बेथेल को जहां प्लेयर ऑफ मैच चुना गया तो वहीं रूट ने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया। रूट ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन जुटाए। उन्होंने तीन मैचों में 249 रन जुटाए। वह पूरी सीरीज में आउट नहीं हुए। रूट ने कार्डिफ में नाबाद 99 और बर्मिंघम में नाबाद 76 रनों की पारी खेली थी।
रूट ने 8 साल बाद भारत को फिर दिया दर्द
इंग्लैंड ने भारत से 8 सालों के बाद वनडे सीरीज जीती है। रूट ने भारत को फिर दर्द दिया है। इंग्लैंड ने जब 2018 में अपनी सरजमीं पर भारत से 2-1 सीरीज जीती थी, तब भी रूट ने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड हासिल किया था। रूट ने उस वक्त तीन वनडे में कुल 216 रन जोड़े। उन्होंने पहले वनडे में तीन रन पर आउट होने के बाद दूसरे (नाबाद 113) और तीसरे मैच (नाबाद 100) में शतक जमाया था। 35 वर्षीय रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड्स जीतने वालों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं। रूट के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर और श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने भी 13-13 अवॉर्ड अपने नाम किए हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड्स
22 - विराट कोहली (भारत)
20 - सचिन तेंदुलकर (भारत)
17 - शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)
15 - जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
13 - जो रूट (इंग्लैंड)
13 - डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)
13 - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
12 - आर अश्विन (भारत)
12 - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
12 - क्विंटन डिकॉक (साउथ अफ्रीका)
‘जब दुनिया की नंबर एक टीम को…’
जो रूट ने भारत के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''जब आपको दुनिया की नंबर एक टीम को हराने और पहले मैच में हार के बाद वापसी करने का मौका मिले तो यह सबसे अच्छी बात है। श्रीलंका के बाद यह सीरीज जीतना दिखाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे। हम वनडे वर्ल्ड कप से पहले बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे संकेत हैं। बल्ले से योगदान देनकर अच्छा लग रहा है। लेकिन आखिर में यह देखना बहुत अच्छा है कि खिलाड़ी डेवलप हो रहे हैं, सीख रहे हैं और एक टीम के तौर पर धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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