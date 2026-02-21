T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा POTM; एडम जैंपा ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड; अब सिर्फ विराट कोहली उनसे आगे
एडम जैंपा ने ओमान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धाकड़ परफॉर्मेंस कर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। एक झटके में उन्होंने क्रिस गेल और महेला जयवर्धने जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है। विराट कोहली अब सिर्फ उनसे आगे हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही अंदाज में टी20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन का अंत किया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने वाली ऑस्ट्रेलिया ने ओमान के खिलाफ अपना आखिरी मैच 9 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के हीरो स्पिनर एडम जैंपा रहे, जिन्होंने 3.2 ओवर में मात्र 21 रन खर्च कर 4 विकेट लिए। उनकी इस धाकड़ गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ओमान को 104 के स्कोर पर ढेर कर पाया। बाद में कंगारुओं ने महज 9.4 ओवर में इस स्कोर का पीछा कर मैच अपने नाम किया। एडम जैंपा को उनके इस धाकड़ प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। POTM जीतते ही जैंपा ने एक झटके में क्रिस गेल, महेला जयवर्धने और शेन वॉटसन जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया।
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो एडम जैंपा अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभी तक 25 मैचों में 6 बार ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाकर POTM का अवॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं क्रिस गेल, महेला जयवर्धने और शेन वॉटसन ने अपने-अपने करियर में 5-5 बार यह कमाल किया था।
विराट कोहली नंबर-1
2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ‘क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट’ T20I से रिटायरमेंट ले चुके विराट कोहली अभी भी इस लिस्ट में नंबर-1 हैं। किंग कोहली ने अपने T20 वर्ल्ड कप करियर में खेले 35 मैचों में 8 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था। एडम जैंपा अब कोहली से ज्यादा दूर नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया का सफर इस वर्ल्ड कप में अब समाप्त हो चुका है। जैंपा 2028 में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं यह भी बड़ा सवाल है।
एडम जैंपा ने की ग्लेन मैक्ग्रा की बराबरी
आईसीसी टूर्नामेंट में जैंपा का यह 8वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा POTM जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जैंपा ग्लेन मैक्ग्रा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके आगे पूर्व हरफनमौला शेन वॉटसन है, जिन्होंने अपने करियर में 10 बार यह कारनामा किया था।
ICC टूर्नामेंट में AUS के लिए सबसे ज़्यादा POTM अवॉर्ड्स
10 - शेन वॉटसन
8 - एडम जैंपा*
8 - ग्लेन मैकग्राथ
7 - डेविड वॉर्नर
5 - एरॉन फिंच
4 - ट्रैविस हेड
4 - शेन वॉर्न
4 - ग्लेन मैक्सवेल
4 - मार्क वॉ
4 - डेविड बून
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें