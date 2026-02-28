विल जैक्स ने कर ली शेन वॉटसन के महारिकॉर्ड की बराबरी, इस T20 वर्ल्ड कप में चौथी बार किया ये करिश्मा
विल जैक्स ने शेन वॉटसन के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस T20 वर्ल्ड कप में चौथी बार उन्होंने वह करिश्मा कर दिखाया है, जो शेन वॉटसन ने साल 2012 के टी20 विश्व कप में किया था। वे चार बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते थे।
विल जैक्स इंग्लैंड की टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बेजोड़ मैच विनर बनकर उभरे हैं। एक या दो नहीं, बल्कि चार बार वे अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों में गेंद और बल्ले से मैच जिताने में सफल रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने अब तक सात मैच खेले हैं और इन सात मैचों में से 6 मैचों में जीत दर्ज की और इनमें से भी चार मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड विल जैक्स ने अपने नाम किया है और इसी के साथ शेन वॉटसन के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
T20 वर्ल्ड कप 2026 में विल जैक्स ने चौथी बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का करिश्मा कर दिखाया है। शेन वॉटसन ने साल 2012 के टी20 विश्व कप में किया चार बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था। वहीं, 3 बार सिकंदर रजा 2022 के टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। विल जैक्स के नाम टी20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए उनको सेमीफाइनल या फिर टीम फाइनल में जाती है तो उसमें से एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतना होगा।
एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड
4 - शेन वॉटसन 2012 में
4 - विल जैक्स 2026* में
3 - सिकंदर रजा 2022 में
विल जैक्स की बात करें तो उन्होंने नेपाल की टीम के खिलाफ ग्रुप फेज के मैच में, इटली के खिलाफ भी ग्रुप फेज के मैच में, जबकि श्रीलंका और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है। विल जैक्स किसी मैच में अपनी गेंदबाजी तो किसी मैच में बल्लेबाजी तो किसी मैच में गेंद और बल्ले दोनों से अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की बात करें तो इस मैच में विल जैक्स ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट निकाले थे और फिर 18 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलकर न्यूजीलैंड से मैच छीना था।
