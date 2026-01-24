Cricket Logo
T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच; ईशान किशन की हुई धांसू क्लब में एंट्री

संक्षेप:

ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसी के साथ उनकी भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में धांसू एंट्री हुई है।

Jan 24, 2026 09:31 am IST
न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर टी20 में भारत की जीत के हीरो ईशान किशन रहे। 209 के टारगेट का पीछा करते हुए जब टीम इंडिया का स्कोर 6/2 था, तब इस मुश्किल परिस्थिति में ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 11 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए, मगर ईशान किशन की पारी का मैच पर इंपैक्ट अधिक होने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसी के साथ ईशान किशन की भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में धांसू एंट्री हुई है।

ईशान किशन के T20I करियर का यह तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। इसी के साथ उन्होंने सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है। ईशान किशन समेत कुल 9 खिलाड़ियों ने 3-3 प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीते हैं।

ईशान किशन से ऊपर इस लिस्ट में अब 17 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने 4 या उससे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीते हैं। लिस्ट में विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव टॉप पर हैं। इन दोनों दिग्गजों ने 16-16 बार टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है।

T20I में भारत के लिए सर्वाधिक P.O.M अवॉर्ड

16-विराट कोहली

16- सूर्यकुमार

14 - रोहित शर्मा

8- अक्षर पटेल

7- युवराज सिंह

6- हार्दिक पंड्या

6-जसप्रीत बुमरा

6-कुलदीप यादव

5 - अभिषेक शर्मा

5- अर्शदीप सिंह

5- युजवेंद्र चहल

4-तिलक वर्मा

4- शिखर धवन

4- रवि अश्विन

4- दिनेश कार्तिक

4-भुवनेश्वर

4- केएल राहुल

3 - ईशान किशन*

3- शिवम दुबे

3- श्रेयस अय्यर

3- रवींद्र जड़ेजा

3- यशस्वी जयसवाल

3- क्रुणाल पांड्या

3- सुरेश रैना

3- संजू सैमसन

3- शार्दुल ठाकुर

विराट कोहली और रोहित शर्मा तो अब टी20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। सूर्यकुमार यादव के पास इतिहास रचने का मौका है। वह एक अवॉर्ड जीतते ही इतिहास रच देंगे।

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
