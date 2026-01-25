अपने-अपने देश के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले, टॉप 10 लिस्ट में जो रूट हैं फिसड्डी

संक्षेप: Joe Root Player of the Match Record: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने केविन पीटरसन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया।

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में अहम पारी खेली। उन्होंने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 90 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 75 बनाए। इंग्लैंड ने 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज की। 35 वर्षीय रूट प्लेयर ऑफ मैच चुने गए और इतिहास रच दिया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ मैच अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 27 अवॉर्ड हासिल किए हैं। रूच ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। पीटरसन ने 26 अवॉर्ड जीते।

रूट भले ही इंग्लैंड की ओर से इतिहास रचने में कामयाब रहे लेकिन अपने-अपने देश के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वालों की टॉप 10 लिस्ट में फिसड्डी हैं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खाते में ना सिर्फ भारतीय टीम बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। सचिन ने अपने 24 साल लंबे करियर में कुल 76 अवॉर्ड पर कब्जा जमाया। सिर्फ तीन प्लेयर ही 50 प्लस अवॉर्ड हासिल कर पाए हैं। सचिन के बाद श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनथ जयसूर्या हैं, जिन्होंने 58 प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा जमाया। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस (57) तीसरे पायदान पर हैं।

अपने-अपने देश के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वालों की टॉप 10 लिस्ट भारत - सचिन तेंदुलकर (76)

श्रीलंका - सनथ जयसूर्या (58)

साउथ अफ्रीका - जैक्स कैलिस (57)

ऑस्ट्रेलिया - रिकी पोंटिंग (48)

बांग्लादेश - शाकिब अल हसन (45)

पाकिस्तान - शाहिद अफरीदी (43)

वेस्टइंडीज - ब्रायन लारा (42)

न्यूजीलैंड - मार्टिन गुप्टिल (34)

जिम्बाब्वे - सिकंदर रजा (33)

इंग्लैंड - जो रूट (27)