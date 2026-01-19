'चेजमास्टर' विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ ‘शतकों’ का ये शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिस गेल छूटे पीछे

संक्षेप: विराट कोहली ने इंदौर वनडे में शतक जड़ा, मगर फिर भी टीम इंडिया हार गई। भारत की इस हार के साथ किंग कोहली के नाम शतकों का एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। क्रिस गेल पीछे छूट गए हैं।

चेजमास्टर विराट कोहली भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर वनडे में फेल हो गए। किंग कोहली ने 338 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जरूर शतक जड़ा और 124 रनों की कमाल की पारी खेली, मगर दूसरे छोर से ज्यादा साथ ना मिलने की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ विराट कोहली के नाम शतकों का एक बेहद ही शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। कोहली ने वनडे करियर में अभी तक 54 शतक जड़े हैं, जिसमें 9 शतक टीम की हार में आए हैं। इन 9 में से 5 शतक तब आए जब टीम इंडिया टारगेट का पीछा करते हुए हारी। चेजमास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली के नाम अब वनडे क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

जी हां, विराट कोहली से पहले यह रिकॉर्ड यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम था। गेल ने वनडे में टारगेट का पीछा करते हुए जब उनकी टीम हारी तो 4 शतक जड़े थे। कोहली अब उनसे एक कदम आगे निकल चुके हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर भी 3-3 शतक के साथ मौजूद हैं।

वनडे में टारगेट का पीछा करते हुए टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली- 5

क्रिस गेल- 4

शिवनरेन चंद्रपॉल- 3

कुमार संगाकारा- 3

रोहित शर्मा- 3

सचिन तेंदुलकर- 3

विराट कोहली ने इंदौर वनडे में शतक जड़ कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सातवां वनडे शतक बनाया। यह उनका 85वां इंटरनेशनल शतक, वनडे क्रिकेट में 54वां और सभी फॉर्मेट में घरेलू मैदान पर 41वां शतक था। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके सात शतक वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा शतक हैं, जो रिकी पोंटिंग और वीरेंद्र सहवाग के छह-छह शतकों से बेहतर हैं। कुल मिलाकर, यह न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका दसवां इंटरनेशनल शतक है - जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है, और जैक्स कैलिस, जो रूट और सचिन तेंदुलकर के नौ-नौ शतकों से बेहतर है।