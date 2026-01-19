ODI में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक; सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप-3 में पहुंचे विराट कोहली

संक्षेप: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ा, हालांकि टीम इंडिया को फिर भी हार का सामना करना पड़ा। वनडे में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली अब संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

विराट कोहली के शतक के बावजूद टीम इंडिया का रविवार, 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए तीसरे और निर्णायक वनडे में हार का सामना करना पड़ा। 338 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए किंग कोहली ने अपने वनडे करियर का 54वां तो इंटरनेशनल करियर का 85वां शतक जड़ा। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 108 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 124 रनों की पारी खेली, दूसरे छोर पर ज्यादा साथ ना मिलने की वजह से वह भारत को जीत नहीं दिला पाए। पूरी टीम इंडिया 296 रनों पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया। विराट कोहली इसी के साथ वनडे में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप-3 में पहुंच गए हैं।

जी हां, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विराट कोहली के करियर का यह मात्र 9वां मौका है, जब उन्होंने वनडे में शतक लगाया हो और टीम को हार नसीब हुई हो।

वनडे क्रिकेट में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। सचिन तेंदुलकर के वनडे करियर में 14 बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने शतक लगाया, मगर टीम जीती नहीं।

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, वहीं विराट कोहली अब इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कोहली के अलावा जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने टीम की हार में 9 शतक लगाए हैं।

टीम इंडिया के एक और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में मौजू हैं। हिटमैन ने वनडे में 7 शतक टीम की हार में लगाए हैं।

वनडे में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर- 14

क्रिस गेल- 11

ब्रेंडन टेल- 9

विराट कोहली- 9

रोहित शर्मा- 7