Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most ODI Centuries in Losing Cause Virat Kohli joins Sachin Tendulkar in the top 3
ODI में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक; सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप-3 में पहुंचे विराट कोहली

ODI में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक; सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप-3 में पहुंचे विराट कोहली

संक्षेप:

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ा, हालांकि टीम इंडिया को फिर भी हार का सामना करना पड़ा। वनडे में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली अब संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

Jan 19, 2026 07:51 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

विराट कोहली के शतक के बावजूद टीम इंडिया का रविवार, 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए तीसरे और निर्णायक वनडे में हार का सामना करना पड़ा। 338 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए किंग कोहली ने अपने वनडे करियर का 54वां तो इंटरनेशनल करियर का 85वां शतक जड़ा। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 108 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 124 रनों की पारी खेली, दूसरे छोर पर ज्यादा साथ ना मिलने की वजह से वह भारत को जीत नहीं दिला पाए। पूरी टीम इंडिया 296 रनों पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया। विराट कोहली इसी के साथ वनडे में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप-3 में पहुंच गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:गौतम गंभीर की कोचिंग में लगा एक और 'धब्बा', शर्मनाक हार की ये लिस्ट लंबी है

जी हां, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विराट कोहली के करियर का यह मात्र 9वां मौका है, जब उन्होंने वनडे में शतक लगाया हो और टीम को हार नसीब हुई हो।

वनडे क्रिकेट में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। सचिन तेंदुलकर के वनडे करियर में 14 बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने शतक लगाया, मगर टीम जीती नहीं।

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, वहीं विराट कोहली अब इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कोहली के अलावा जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने टीम की हार में 9 शतक लगाए हैं।

ये भी पढ़ें:भारत में मिली जीत खास; मिशेल ने बताया कैसे इंडिया को घुटने टेकने पर किया मजबूर

टीम इंडिया के एक और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में मौजू हैं। हिटमैन ने वनडे में 7 शतक टीम की हार में लगाए हैं।

वनडे में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर- 14

क्रिस गेल- 11

ब्रेंडन टेल- 9

विराट कोहली- 9

रोहित शर्मा- 7

बता दें, विराट कोहली के लिस्ट ए करियर का यह 59वां शतक है। वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे पायदान पर हैं। सचिन के नाम 60 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Sachin Tendulkar India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |