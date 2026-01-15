Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most ODI Centuries For India in Losing Cause KL Rahul enters the top 5 See Full List Virat Kohli Rohit Sharma
भारत की हार में सबसे ज्यादा वनडे शतक; बदकिस्मत केएल राहुल पहुंचे टॉप-5 में, लिस्ट में रोहित के आगे कोहली

भारत की हार में सबसे ज्यादा वनडे शतक; बदकिस्मत केएल राहुल पहुंचे टॉप-5 में, लिस्ट में रोहित के आगे कोहली

संक्षेप:

केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में अपने वनडे करियर का 8वां शतक जड़ा। हालांकि उनकी इस पारी के बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा। राहुल का नाम इसी के साथ बदकिस्मत खिलाड़ियों की लिस्ट में जुड़ गया है।

Jan 15, 2026 07:39 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय विकेट कीपर केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ते हुए 112 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि उनकी इस पारी पर डेरेल मिशेल ने शतक जड़ पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड ने यह मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। केएल राहुल का वनडे करियर का यह 8वां शतक था, वहीं भारत की हार में तीसरा। जब वनडे क्रिकेट में भारत की हार में सबसे ज्यादा शतक जडऩे वाले खिलाड़ियों की लिस्ट टटोली गई तो केएल राहुल युवराज सिंह, एमएस धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों के साथ टॉप-5 में पाए गए। जी हां, इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम भी शामिल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:KL की शतकीय पारी देखकर गदगद हुए ससुर सुनील शेट्टी, बोले- स्कोरबोर्ड ने तो सिर्फ…

भारत की हार में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने वनडे में कुल 49 शतक जड़े, जिसमें से 14 शतक तब आए जब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।

वहीं विराट कोहली लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। कोहली के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 53 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन 53 में से 8 शतक भारत की हार में आए।

कोहली के बाद लिस्ट में हिटमैन रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा के 7 शतक भारत की हार में आए हैं। रोहित ने अपने करियर में कुल 33 सेंचुरी जड़ी है।

ये भी पढ़ें:T20 World Cup की टीम में शामिल खिलाड़ी T20 सीरीज से बाहर, भारत को लगा तगड़ा झटका

शिखर धवन, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ 4-4 शतकों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। धवन ने अपने करियर में कुल 17, गांगुली ने 22 और द्रविड़ ने 12 सेंचुरी लगाई थी।

केएल राहुल की टॉप-5 में एंट्री

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की अब टॉप-5 में एंट्री हो गई है। उन्होंने वनडे करियर में कुल 8 शतक लगाए हैं, जिसमें से 3 भारत की हार में आए। केएल राहुल के अलावा युवराज सिंह, एमएस धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और रवि शास्त्री ने अपने करियर में 3-3 शतक भारत की हार में लगाए थे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
KL Rahul India vs New Zealand IND vs NZ
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |