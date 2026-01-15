भारत की हार में सबसे ज्यादा वनडे शतक; बदकिस्मत केएल राहुल पहुंचे टॉप-5 में, लिस्ट में रोहित के आगे कोहली

संक्षेप: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में अपने वनडे करियर का 8वां शतक जड़ा। हालांकि उनकी इस पारी के बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा। राहुल का नाम इसी के साथ बदकिस्मत खिलाड़ियों की लिस्ट में जुड़ गया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय विकेट कीपर केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ते हुए 112 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि उनकी इस पारी पर डेरेल मिशेल ने शतक जड़ पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड ने यह मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। केएल राहुल का वनडे करियर का यह 8वां शतक था, वहीं भारत की हार में तीसरा। जब वनडे क्रिकेट में भारत की हार में सबसे ज्यादा शतक जडऩे वाले खिलाड़ियों की लिस्ट टटोली गई तो केएल राहुल युवराज सिंह, एमएस धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों के साथ टॉप-5 में पाए गए। जी हां, इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम भी शामिल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत की हार में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने वनडे में कुल 49 शतक जड़े, जिसमें से 14 शतक तब आए जब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।

वहीं विराट कोहली लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। कोहली के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 53 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन 53 में से 8 शतक भारत की हार में आए।

कोहली के बाद लिस्ट में हिटमैन रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा के 7 शतक भारत की हार में आए हैं। रोहित ने अपने करियर में कुल 33 सेंचुरी जड़ी है।

शिखर धवन, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ 4-4 शतकों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। धवन ने अपने करियर में कुल 17, गांगुली ने 22 और द्रविड़ ने 12 सेंचुरी लगाई थी।