टीम की हार में सबसे ज्यादा सेंचुरी, विराट कोहली ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड; टॉप 2 से ज्यादा दूर नहीं

संक्षेप: Virat Kohli Century in Losing Cause: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में सेंचुरी लगाई लेकिन भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। भारत 338 का स्कोर चेज नहीं कर सका।

भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की मेहनत न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में बेकार चली गई। कोहली ने मुश्किल वक्त में शानदार शतकीय पारी खेली लेकिन भारतीय टीम को 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में 338 का टारगेट का पीछा करते हुए 108 गेंदों में 124 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और तीन छक्के निकले। यह उनका वनडे में 54वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 85वां शतक था। कोहली टीम की हार में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वह भारत की हार में अब तक 16 शतक लगा चुके हैं।

विराट कोहली ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड कोहली ने वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने टीम की हार में 15 सेंचुरी लगाई थीं। दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा हैं, जिन्होंने हार में 17 शतक ठोके। टीम की हार में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। महान बल्लेबाज सचिन ने 24 साल लंबे करियर में भारत की हार में 25 शतक जड़े। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी मारने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं।

टीम की हार में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक 25 - सचिन तेंदुलकर

17 - ब्रायन लारा

16 - विराट कोहली

15 - क्रिस गेल

13 - शिवनारायण चंद्रपॉल

13 - जो रूट

12 - कुमार संगकारा

12 - ब्रेंडन टेलर

भारत ने 71 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 71 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। फिर कोहली और नीतिश कुमार रेड्डी (53) ने पांचवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की। हर्षित राणा की 43 गेंद में 52 रन की छोटी सी पारी ने कुछ समय के लिए उम्मीदें जगाईं, लेकिन जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा था। उन्होंने कोहली के साथ सातवें विकेट के लिए 99 रन जोड़े। कोहली जब आउट हुए तो भारत का स्कोर नौ विकेट पर 292 रन था।