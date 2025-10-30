एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक, ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा इंग्लैंड का 32 साल पुराना WORLD RECORD
संक्षेप: एक वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक व्यक्तिगत तौर पर जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अब ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में इंग्लैंड का 32 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शतक ठोका। इसी के साथ वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ऑस्ट्रेलिया अब ऐसा देश बन चुका है, जिसने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत शतक जड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड द्वारा 32 साल पहले बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को धराशायी किया है।
दरअसल, एक वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा 5 शतक अब तक इंग्लैंड ने जड़े थे। इंग्लैंड ने ऐसा दो बार किया है। सबसे पहले साल 1993 के वनडे विश्व कप में इंग्लैंड की पांच बल्लेबाजों ने शतक जड़ा था, जबकि इंग्लैंड ने ही इस विश्व रिकॉर्ड की बराबरी साल 2017 के विश्व कप में की थी। हालांकि, अब ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि 6 शतक अब तक वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों ने जड़ दिए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में एश्ली गार्डनर और एलिसा हीली ने 2-2 शतक जड़े हैं और एक-एक शतकीय पारी वर्ल्ड कप 2025 में कंगारू टीम के लिए बेथ मूनी और फोएबे लिचफील्ड ने खेली है। इस तरह कुल 6 शतक ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस विश्व कप में लगाए जा चुके हैं, जो किसी भी देश द्वारा एक वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा शतक हैं।
एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक व्यक्तिगत शतक
6 - 2025* में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम
5 - 1993 में इंग्लैंड महिला टीम
5 - 2017 में इंग्लैंड महिला टीम
इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। हर बड़े मैच में कोई न कोई बल्लेबाज आगे आता है और दमदार पारी खेलकर टीम को मुश्किलों से निकालकर ले जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में थोड़ी सी टीम मुश्किल में नजर आई थी, लेकिन इसके अलावा सभी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीते हैं। भारत के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया ने 300 से ज्यादा रनों का लक्ष्य आसानी से चेज कर लिया था। सेमीफाइनल में भी विशाल स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, जिसे हासिल करने में भारत के पसीने छूट जाएंगे।