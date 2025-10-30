Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Most individual 100s in a single World Cup edition Australia broke England s 32 years old record
एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक, ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा इंग्लैंड का 32 साल पुराना WORLD RECORD

एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक, ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा इंग्लैंड का 32 साल पुराना WORLD RECORD

संक्षेप: एक वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक व्यक्तिगत तौर पर जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अब ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में इंग्लैंड का 32 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है।

Thu, 30 Oct 2025 07:27 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शतक ठोका। इसी के साथ वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ऑस्ट्रेलिया अब ऐसा देश बन चुका है, जिसने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत शतक जड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड द्वारा 32 साल पहले बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को धराशायी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, एक वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा 5 शतक अब तक इंग्लैंड ने जड़े थे। इंग्लैंड ने ऐसा दो बार किया है। सबसे पहले साल 1993 के वनडे विश्व कप में इंग्लैंड की पांच बल्लेबाजों ने शतक जड़ा था, जबकि इंग्लैंड ने ही इस विश्व रिकॉर्ड की बराबरी साल 2017 के विश्व कप में की थी। हालांकि, अब ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि 6 शतक अब तक वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों ने जड़ दिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में एश्ली गार्डनर और एलिसा हीली ने 2-2 शतक जड़े हैं और एक-एक शतकीय पारी वर्ल्ड कप 2025 में कंगारू टीम के लिए बेथ मूनी और फोएबे लिचफील्ड ने खेली है। इस तरह कुल 6 शतक ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस विश्व कप में लगाए जा चुके हैं, जो किसी भी देश द्वारा एक वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा शतक हैं।

एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक व्यक्तिगत शतक

6 - 2025* में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम

5 - 1993 में इंग्लैंड महिला टीम

5 - 2017 में इंग्लैंड महिला टीम

इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। हर बड़े मैच में कोई न कोई बल्लेबाज आगे आता है और दमदार पारी खेलकर टीम को मुश्किलों से निकालकर ले जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में थोड़ी सी टीम मुश्किल में नजर आई थी, लेकिन इसके अलावा सभी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीते हैं। भारत के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया ने 300 से ज्यादा रनों का लक्ष्य आसानी से चेज कर लिया था। सेमीफाइनल में भी विशाल स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, जिसे हासिल करने में भारत के पसीने छूट जाएंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |