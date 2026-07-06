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महिला क्रिकेट में किसके पास कितनी ICC ट्रॉफी? भारत समेत चार टीमें मिलाकर भी ऑस्ट्रेलिया के आसपास नहीं

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Most ICC Trophies in Women's Cricket: ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को रौंदा।

महिला क्रिकेट में किसके पास कितनी ICC ट्रॉफी? भारत समेत चार टीमें मिलाकर भी ऑस्ट्रेलिया के आसपास नहीं

Most ICC Trophies in Women's Cricket: ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी ट्रॉफी का चोली-दामन का साथ है। ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा आयोजित टूर्नामेंट की ट्रॉफी से ज्यादा समय तक दूर रखना मुश्किल होता है। 2024 में महिला टी20 वर्ल्ड कप और 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेफाइनल से बाहर होने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फिर से खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से धूल चटाई। यह टूर्नामेंट का दसवां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया ने सातवीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है, जो हैरतअंगेज कारनामा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता।

कोई ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी नहीं

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खाते में है। भारत समेत चार टीमें मिलाकर भी ऑस्ट्रेलिया के आसपास नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 14 खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सात बार महिला टी20 वर्ल्ड कप जीतने के अलावा सात बार महिला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड टीम है, जिसने महिला क्रिकेट में पांच ट्रॉफी हासिल की। इंग्लैंड ने एक मर्तबा महिला टी20 वर्ल्ड कप और चार बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। न्यूजीलैंड ने दो बार यह कमाल किया है। कीवी टीम ने एक-एक बार दोनों फॉर्मेट में ट्रॉफी जीती। भारत और वेस्टइंडीज ने महिला क्रिकेट में केवल एक-एक बार आईसीसी ट्रॉफी हासिल की। भारत ने 2025 में जहां महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता तो वेस्टइंडीज ने 2016 में महिला टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था।

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाली टीमें

14 - ऑस्ट्रेलिया

5 - इंग्लैंड

2 - न्यूजीलैंड

1 - भारत

1 - वेस्टइंडीज

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इंग्लैंड कब जीता आखिरी WT20 WC?

इंग्लैंड की टीम 2009 में आयोजित महिला टी20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण में चैंपियन बनी थी लेकिन उसके बाद से कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इंग्लैंड ने कप्तान नैट साइवर ब्रंट (नाबाद 58 रन) के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में 150/4 का स्कोर खड़ा किया। ब्रंट ने 53 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में पांच चौके लगाए। उन्होंने फ्रेया केंप (नाबाद 44 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि 55 गेंद की इस साझेदारी के दौरान केंप ने आक्रामक बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी (64 रन) के अर्धशतक और फोबे लिचफील्ड (48 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी से इंग्लैंड को 17 गेंद रहते सात विकेट से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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