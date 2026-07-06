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सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले देश: ऑस्ट्रेलिया का 'एकछत्र राज', जानें किस पायदान पर है भारत

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। एक तरह से एकछत्र राज आईसीसी के खिताबों पर कंगारू टीम का है, जबकि भारतीय टीम मेंस और वुमेंस क्रिकेट में कुल 9 खिताब ही जीत पाई है। 

सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले देश: ऑस्ट्रेलिया का 'एकछत्र राज', जानें किस पायदान पर है भारत

इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर किसी एक टीम का एकछत्र राज है तो वह ऑस्ट्रेलिया की टीम है। सबसे ज्यादा आईसीसी खिताब ऑस्ट्रेलिया की टीम के ही पास हैं। इतना ही नहीं, आईसीसी के जो भी टाइटल हैं, वह ऑस्ट्रेलिया की झोली में हैं। मेंस क्रिकेट में 4 आईसीसी टाइटल होते हैं और वह चारों ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। वुमेंस क्रिकेट में दो आईसीसी टाइटल होते हैं, वह भी ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। हैरानी की बात यह है कि एक या दो नहीं, कई-कई खिताब ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। एक और खिताब 5 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया ने अपने कैबिनेट में जोड़ा है। आज आप जान लीजिए कि किस टीम के पास कितने आईसीसी टाइटल हैं?

मेंस एंड वुमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी टाइटल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता है। पुरुष और महिला क्रिकेट ही सिर्फ आईसीसी टाइटल्स को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास दो दर्जन यानी 24 टाइटल हैं। मेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के पास 6 वनडे वर्ल्ड कप, 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एक टी20 वर्ल्ड कप और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेस है। वुमेंस क्रिकेट में तो और भी ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। 7 बार टीम वनडे विश्व कप की चैंपियन रही है और इतने ही बार वुमेंस टीम ने टी20 विश्व कप जीता है।

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टीम इंडिया है दूसरे स्थान पर, मगर…

ऑस्ट्रेलिया 24 खिताबों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है, लेकिन 10 आईसीसी खिताब भी भारतीय टीम की झोली में नहीं है। मेंस और वुमेंस क्रिकेट में कुल 9 खिताब टीम इंडिया ने जीते हैं। इनमें भी एक खिताब भारत ने संयुक्त रूप से जीता है। मेंस क्रिकेट की बात करें तो भारत दो वनडे विश्व कप, 3 टी20 विश्व कप और 3 चैंपियंस ट्रॉफी (इनमें एक संयुक्त विजेता है टीम इंडिया) जीत चुका है। वुमेंस क्रिकेट में भारत को सिर्फ एक खिताब वनडे विश्व कप का मिला है।

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इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा आईसीसी टाइटल जीतने के मामले में तीसरे पायदान पर है, जिसने 8 खिताब अपने नाम किए हैं। इंग्लैंड की मेंस टीम ने एक वनडे वर्ल्ड कप और दो टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जबकि वुमेंस टीम ने 4 वनडे विश्व कप और एक टी20 विश्व कप का खिताब जीता है। चौथे पायदान पर वेस्टइंडीज की टीम है, जिसके पास 6 आईसीसी टाइटल हैं। मेंस क्रिकेट में कैरेबियाई टीम ने दो वनडे वर्ल्ड कप और दो टी20 वर्ल्ड कप और एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। वुमेंस टीम ने एक टी20 विश्व कप जीता है। पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम का नाम है, जिसने 4 आईसीसी टाइटल अब तक जीते हैं। मेंस क्रिकेट में एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेस उन्होंने जीती है, जबकि महिला टीम एक-एक बार टी20 और वनडे विश्व कप की विजेता रही है।

पुरुष और महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा ICC टाइटल्स

ऑस्ट्रेलिया - 24 खिताब

भारत - 9 खिताब

इंग्लैंड - 8 खिताब

वेस्टइंडीज - 6 खिताब

न्यूज़ीलैंड - 4 खिताब

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
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