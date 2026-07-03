Womens T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया के नाम महारिकॉर्ड
Womens T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें कौन-कौन सी हैं? इसके बारे में जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के नाम महारिकॉर्ड दर्ज है। इंग्लैंड ने पांचवीं बार फाइनल में प्रवेश किया है।
Women's T20 World Cup 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने क्वालीफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सेमीफाइनल मैच में वेस्टइंडीज को हराया था, जबकि इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका की टीम को सेमीफाइनल में धूल चटाई है। ऑस्ट्रेलिया के नाम पहले से ही सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा खिताब भी कंगारू टीम ने ही जीते हैं, लेकिन अब तक के वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की कौन सी सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा फाइनल खेले हैं? उनके बारे में जान लीजिए।
ऑस्ट्रेलिया के नाम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा फाइनल खेलने का महारिकॉर्ड दर्ज है। इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर है, जिसने पांचवीं बार इस मेगा इवेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय टीम इस लिस्ट में दूर-दूर तक नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम सिर्फ एक बार ही वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली है और उस मैच में भी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के मामले में तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है।
न्यूजीलैंड की टीम 3 बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है। चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जिसने 2 बार महिला टी20 विश्व कप का फाइनल खेला है। पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज की टीम है, जिसने एक मर्तबा फाइनल में जगह बनाई थी और उसे जीता भी था। छठे और सबसे आखिरी पायदान पर फाइनल खेलने वाली टीम भारत की है, जो सिर्फ एक बार ही वुमेंस टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने उस साल खिताबी मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेली थी।
T20 WC में सबसे ज़्यादा फाइनल में पहुंचने वाली
8 - ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम
5 - इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम
3 - न्यूज़ीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम
2 - साउथ अफ़्रीका वुमेन क्रिकेट टीम
1 - वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम
1 - इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम
इन 6 टीमों के अलावा कोई अन्य टीम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेली है। 10वां संस्करण इसका जारी है और सिर्फ फाइनल मुकाबला बाकी है। 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने जा रही है, जो पहले से ही 6 खिताब जीत चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कंगारू टीम का यहां दबदबा है, क्योंकि कुल 9 ही टूर्नामेंट अब तक हुए हैं, जिनमें से 6 खिताब तो अकेले ऑस्ट्रेलिया के नाम हैं। एक-एक बार इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने खिताबी जीत हासिल की है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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