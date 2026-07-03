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Womens T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया के नाम महारिकॉर्ड

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Womens T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें कौन-कौन सी हैं? इसके बारे में जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के नाम महारिकॉर्ड दर्ज है। इंग्लैंड ने पांचवीं बार फाइनल में प्रवेश किया है।

Womens T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया के नाम महारिकॉर्ड

Women's T20 World Cup 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने क्वालीफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सेमीफाइनल मैच में वेस्टइंडीज को हराया था, जबकि इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका की टीम को सेमीफाइनल में धूल चटाई है। ऑस्ट्रेलिया के नाम पहले से ही सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा खिताब भी कंगारू टीम ने ही जीते हैं, लेकिन अब तक के वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की कौन सी सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा फाइनल खेले हैं? उनके बारे में जान लीजिए।

ऑस्ट्रेलिया के नाम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा फाइनल खेलने का महारिकॉर्ड दर्ज है। इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर है, जिसने पांचवीं बार इस मेगा इवेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय टीम इस लिस्ट में दूर-दूर तक नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम सिर्फ एक बार ही वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली है और उस मैच में भी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के मामले में तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है।

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न्यूजीलैंड की टीम 3 बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है। चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जिसने 2 बार महिला टी20 विश्व कप का फाइनल खेला है। पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज की टीम है, जिसने एक मर्तबा फाइनल में जगह बनाई थी और उसे जीता भी था। छठे और सबसे आखिरी पायदान पर फाइनल खेलने वाली टीम भारत की है, जो सिर्फ एक बार ही वुमेंस टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने उस साल खिताबी मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेली थी।

T20 WC में सबसे ज़्यादा फाइनल में पहुंचने वाली

8 - ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम

5 - इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम

3 - न्यूज़ीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम

2 - साउथ अफ़्रीका वुमेन क्रिकेट टीम

1 - वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम

1 - इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम

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इन 6 टीमों के अलावा कोई अन्य टीम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेली है। 10वां संस्करण इसका जारी है और सिर्फ फाइनल मुकाबला बाकी है। 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने जा रही है, जो पहले से ही 6 खिताब जीत चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कंगारू टीम का यहां दबदबा है, क्योंकि कुल 9 ही टूर्नामेंट अब तक हुए हैं, जिनमें से 6 खिताब तो अकेले ऑस्ट्रेलिया के नाम हैं। एक-एक बार इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने खिताबी जीत हासिल की है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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