6,6,6,4,6,6...एक ओवर में 6 छक्के लगने से बचे, जॉनी बेयरेस्टो ने कर दी केशव महाराज की धुनाई
साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 के इतिहास का सबसे महंगा ओवर सोमवार 5 जनवरी को देखने को मिला, जब एक ओवर में 6 छक्के लगने से बच गए। 5 छक्के और एक चौके की मदद से केशव महाराज के ओवर में जॉनी बेयरेस्टो ने 34 रन जड़ दिए।
Most expensive over in SA20 Legue: साउथ अफ्रीका की SA20 लीग का सबसे महंगा ओवर सोमवार 5 जनवरी को देखने को मिला, जब एक ही ओवर में 34 रन एक गेंदबाज ने लुटा दिए। ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान और दिग्गज स्पिनर केशव महाराज थे। केशव महाराज के खिलाफ जॉनी बेयरेस्टो ने एक ही ओवर में 5 छक्के और एक चौके की मदद से 34 रन ठोक डाले, जो कि साउथ अफ्रीका की इस टी20 लीग में एक ओवर में बने सबसे ज्यादा रन हैं। गनीमत रही कि एक ओवर में 6 छक्के नहीं लगे। बीच में एक चौका लग गया, जिसके कारण केशव महाराज उस शर्मनाक रिकॉर्ड से बच गए, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के खाए हुए हैं।
दरअसल, साउथ अफ्रीका की एसए20 लीग का 14वां लीग मैच प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच सेंचुरियन में खेला गया। इस मैच में जब सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम 177 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो टीम को दमदार शुरुआत मिल गई थी। 11 ओवर में 116 रन बन चुके थे। इसके बाद अगला ओवर कप्तान केशव महाराज लेकर आए, जो उनका इस मैच का तीसरा ओवर था। इस ओवर से पहले दो ओवर में 16 रन उन्होंने दिए थे, लेकिन अपने तीसरे ओवर में 34 रन केशव महाराज ने लुटा दिए। कुल 50 रन 3 ओवर में केशव महाराज ने दिए। पूरी टीम विकेट के लिए तरसती नजर आई।
जॉनी बेयरेस्टो ने पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े। इसके बाद चौथी गेंद मोटा भीतरी किनारा लेकर डीप स्क्वायर लेग पर चली गई। इस गेंद को स्लॉग स्वीप करने की कोशिश जॉनी बेयरेस्टो ने की थी। इस तरह छक्कों की हैट्रिक के बाद एक चौका लगा और फिर अगली दो गेंदों पर बेयरेस्टो ने फिर से छक्के जड़ दिए। स्कोर सीधा 150 हो गया था, जिसके बाद ईस्टर्न कैप को जीत नजर आई होगी। 45 गेंदों में 85 रन जॉनी बेयरेस्टो ने इस पारी में बनाए, जबकि उनके साथी ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 41 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली और टीम को 10 विकेट से बड़ी जीत दिलाई।