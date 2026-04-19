6,6,6, 1,6,6...कूपर-प्रियांश ने मार्करम के ओवर में ठोके 32 रन, बन गया लखनऊ सबसे महंगा ओवर

प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली ने एडन मार्करम के एक ओवर में 32 रन बटोरे। इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज द्वारा किया गया ये आईपीएल में सबसे महंगा ओवर बन गया है।

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ धमाकेदार बैटिंग की। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 80 गेंद में 182 रन की साझेदारी हुई, जिसके बदौलत पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 240 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद कूपर कॉनली और प्रियांश ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और 6 ओवर में 63 रन ठोक दिए। पावरप्ले खत्म होने के बाद ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और एडन मार्करम के एक ओवर में 32 रन बटोर लिए।

कूपर कॉनली और प्रियांश आर्या ने लगभग हर ओवर में बड़े शॉट लगाए और सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। पंत ने इस वजह से एडन मार्करम को गेंदबाजी करवाई। लेकिन कूपर कॉनली ने पारी के 13वें ओवर में एडन मार्करम के खिलाफ शुरुआती तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़े, जिसके बाद लग रहा था कि शायद इस ओवर में 6 छक्के भी लग जाएं। हालांकि चौथी गेंद पर सिर्फ एक रन बना। लेकिन पांचवीं और छठी गेंद पर प्रियांश आर्या ने छक्का जड़कर इस ओवर में कुल 32 रन बटोर लिए। एक गेंद वाइड भी थी। इसके साथ ही मार्करम का ये ओवर लखनऊ के गेंदबाज द्वारा आईपीएल में डाला गया सबसे महंगा ओवर हो गया है। इससे पहले कोलकाता में 2022 में एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रवि बिश्नोई ने 27 रन लुटाए थे।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब को पहली ही ओवर में मोहम्मद शमी ने प्रभसिमरन सिंह (शून्य) को आउटकर पहला झटका दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कूपर कॉनली ने प्रियांश आर्य के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले दूसरे विकेट के लिए 182 रन जोड़े। 14वें ओवर में प्रिंस यादव ने कूपर कॉनली को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। कूपर कॉनली ने 46 गेंदों में आठ चौके और सात छक्के उड़ाते हुए 87 रनों की पारी खेली। अगले ही ओवर में एम सिद्धार्थ ने शतक की ओर बढ़ रहे प्रियांश आर्य का शिकार कर लिया। प्रियांश आर्य ने 37 गेंदों में चार चौके और नौ छक्के उड़ाते हुए 93 रन बनाये।