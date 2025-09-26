पाकिस्तान के स्टार सईम अयूब के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 6 पारियों में चौथी बार जीरो पर हुए आउट
पाकिस्तान के बल्लेबाज सईम अयूब एक सीरीज/टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एशिया कप 2025 में सईम अयूब 6 पारियों में चार बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज सईम अयूब एशिया कप 2025 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में सईम अयूब लगातार तीसरी पारी में खाता खोले बगैर ऑफ स्पिनर महेदी का शिकार बने। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सईम अयूब के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 के सुपर चार चरण के करो या मरो मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 135 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को नौ विकेट पर 124 रन पर रोक दिया।
सईम अयूब एशिया कप 2025 में 6 पारियों में चौथी बार जीरो पर आउट हुए। एशिया कप 2025 में शुरुआती दो मैचों में वह खाता नहीं खोल सके। ओमान, भारत और यूएई के खिलाफ वह जीरो पर पवेलियन लौटे। अगले मैच में भारत के खिलाफ उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया, जहां उन्होंने 21 रन बनाए। वहीं श्रीलंका के खिलाफ मैच में उन्होंने दो रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी उनका बल्ला नहीं चला।
सईम अयूब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही सीरीज या टूर्नामेंट में चार बार शून्य पर आउट होने वाले फुल मेंबर देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले एंड्रे फ्लेचर 2009 में टी20 विश्व कप में तीन बार जीरो पर आउट हुए थे।
पाकिस्तान ने रविवार को बंगलादेश ने को रनों से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। जहां उसका मुकाबला टूर्नामेंट में तीसरी बार भारत से होगा। यह पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भिड़ेगे।
136 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंगलादेश की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन इमॉन ( शून्य) का विकेट गंवा दिया। बंगलादेश का दूसरा विकेट मोहम्मद तोहीद हृदोय (पांच) के रूप में गिरा। इन दोनों बल्लेबाजों को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया। पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के आगे बंगलादेश का कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सका।
सैफ हसन (18), मेहदी हसन (11), नुरुल हसन (16), कप्तान जाकेर अली (पांच), तंजिम हसन साकिब (10) और तस्कीन अहमद (चार) रन बनाकर आउट हुये। बंगलादेश के लिए शमीम अहमद ने सर्वाधिक 30 रनों की पारी खेली। बंगलादेश की टीम निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 124 रन ही बना सकी और 11 रनों से मुकाबला हार गई। रिशाद हुसैन 16 रन और मुस्तफिजुर रहमान छह रन बनाकर नाबाद रहे।
पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रउफ ने तीन-तीन विकेट लिये। सैम अयूब को दो विकेट मिले। मोहम्मद नवाज ने एक बल्लेबाज को आउट किया।