शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में जुड़ गया टॉम लैथम का नाम, जसप्रीत बुमराह ने कर दिया था काम तमाम
शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में टॉम लैथम का नाम जुड़ गया। जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान का काम तमाम कर दिया था। उन्हें तीसरी गेंद पर ही बोल्ड कर दिया था।
टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में जारी है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि पिच पर अच्छी खासी घास थी। इसका फायदा भी भारतीय टीम को मिला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिला दी थी। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम का काम तमाम बुमराह ने कर दिया था। इसी के साथ लैथम का नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में जुड़ गया।
टॉम लैथम अब टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में अभी तो शीर्ष पर वेस्टइंडीज के क्रैग ब्रैथवेट हैं, जिन्होंने 19 बार अपना खाता टेस्ट मैच में नहीं खोला है। लिस्ट में दूसरे पायदान पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइक एथर्टन हैं। वे 17 बार शून्य पर बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में पवेलियन लौटे थे। श्रीलंका के दिग्गज मरवन अट्टापट्टू भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वे 16 बार डक पर आउट हुए थे। उनका नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है।
वहीं, पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी इस शर्मनाक रिकॉर्ड वाली लिस्ट का हिस्सा हैं। वे 15 बार टेस्ट मैचों में शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे थे। वे इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय और एशियाई खिलाड़ी हैं, जबकि अब इस लिस्ट में टॉम लैथम शामिल हो गए हैं। वे भी 15वीं बार टेस्ट क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज शून्य पर पवेलियन लौटे हैं। इसके पीछे की वजह है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने उन्हें पारी की तीसरी गेंद पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया था और भारत को पहली सफलता दिलाई थी।
टेस्ट क्रिकेट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा डक
19 बार - क्रेग ब्रैथवेट
17 बार - माइक एथरटन
16 बार - मार्वन अटापट्टू
15 बार - वीरेंद्र सहवाग
15 बार - टॉम लैथम
आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉम लैथम पिछली 10 पारियों में डेवन कॉनवे के साथ ओपनर के तौर पर उतरे हैं तो या दोनों के बीच बड़ी साझेदारी हुई है या फिर ये जोड़ी फुस्स रही है। पिछले 10 पारियों को उठाएं तो आप देखेंगे कि 2 बार ऐसा हुआ है, जब दोनों के बीच 300-300 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई है। एक बार 200 के करीब दोनों ने जोड़े, जबकि 6 बार ऐसा हुआ है कि दहाई का आंकड़ा भी टीम ने नहीं छूआ और वे आउट हो गए। एक बार सिर्फ 14 रन पर विकेट गिर गया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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