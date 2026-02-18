विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की खराब फील्डिंग कर रही बदनाम, जुड़ गया ये शर्मनाक रिकॉर्ड
इस टूर्नामेंट की एक पारी में सर्वाधिक कैच छोड़ने का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम है, जिसने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 5 कैच टपकाए थे। दक्षिण अफ्रीका अब भारत (बनाम पाकिस्तान) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने एक ही पारी में 4-4 कैच छोड़े हैं।
आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 6 विकेट से एक शानदार जीत दर्ज की है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और UAE को 122 रनों पर रोक दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने मात्र 13.2 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप डी में अपने चारों मैच जीतकर अजेय रहते हुए सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है। हालांकि, इस बड़ी जीत के बावजूद मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की खराब फील्डिंग और छूटे हुए कैचों ने टीम प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है।
इस मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने कुल 4 कैच छोड़े, जिसके कारण उनका नाम इस विश्व कप की एक पारी में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीमों की शर्मनाक सूची में शामिल हो गया है। आंकड़ों के अनुसार, इस टूर्नामेंट की एक पारी में सर्वाधिक कैच छोड़ने का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम है, जिसने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 5 कैच टपकाए थे। दक्षिण अफ्रीका अब भारत (बनाम पाकिस्तान) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने एक ही पारी में 4-4 कैच छोड़े हैं। एक विश्व स्तरीय टीम से ऐसी गलतियों की उम्मीद नहीं की जाती, विशेषकर तब जब टूर्नामेंट अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी सुपर 8 की ओर बढ़ रहा हो।
टी-20 विश्व कप की एक पारी में सर्वाधिक कैच छोड़ने वाली टीमें
• 5 कैच: आयरलैंड (बनाम श्रीलंका, कोलंबो)
• 4 कैच: दक्षिण अफ्रीका (बनाम UAE, दिल्ली)
• 4 कैच: भारत (बनाम पाकिस्तान, कोलंबो)
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्कराम ने मैच के बाद अपनी टीम की फील्डिंग पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टीम ने फील्डिंग में खुद को निराश किया है और यह प्रदर्शन मानकों के अनुरूप नहीं था। मार्कराम ने माना कि खिलाड़ियों के एटीट्यूड और मैदान पर पूरी तरह सक्रिय न रहने की वजह से यह गलतियां हुईं। कप्तान के अनुसार, कोच भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे क्योंकि सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबलों से पहले इस तरह की मानसिक ढिलाई टीम के लिए घातक साबित हो सकती है। उन्होंने इसे सुपर 8 चरण से पहले एक 'अच्छा सबक' करार दिया।
मैच की अन्य झलकियों की बात करें तो, कोर्बिन बॉश को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जिन्होंने इसी मैच में अपने 100 टी-20 विकेट भी पूरे किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए एडेन मार्कराम, रिकलटन और डेवाल्ड ब्रेविस (36 रन) ने तेज पारियां खेलीं और सुनिश्चित किया कि बारिश के कारण मैच में देरी के बावजूद टीम आसानी से जीत जाए। अब दक्षिण अफ्रीका का अगला लक्ष्य अहमदाबाद में होने वाले सुपर 8 के मुकाबले हैं, जहां टीम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर मैदान पर उतरना चाहेगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।